Herren 1 erzielen Derbysieg

Im Derby gegen die SG geht es gewöhnlich immer zur Sache. Dieses Jahr starteten die Gäste bisher ohne Punktverlust in der Runde, während Berg schon bittere Niederlagen einstecken musste. In dieser Partie konnte Berg einen sehr guten Start erzielen. Daniel Erens 591/1 setzte zu Beginn ein Ausrufezeichen. Auch Marcus-Michael Hartwig 557/0 ist aus seinem kleinen Tief zurück. Im Mittelpaar verpasste Georg Buß im zweiten Spiel an diesem Tag mit 522/0 knapp seinen Punkt. Pascal Schmidt hingegen sicherte mit 568/1 den Punkt für Berg. Im Schlusspaar erzielten sowohl Walter Hecht 575/1 als auch Thomas Ibele 563/1 den Punkt für Berg. Durch diesen Sieg ist Berg zurück im Spitzenfeld der Tabelle, ist nun in Schlagdistanz und kann bereits im nächsten Spiel die Lücke schließen und sich oben in der Regionalliga festspielen.

