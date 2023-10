Hermann Kemmler wird Senioren-Europameister

Bei den Europameisterschaften der Seniorinnen und Senioren im italienischen Pescara (vom 21. September bis 1. Oktober) konnte sich Hermann Kemmler im Vorfeld für die drei Disziplinen 100 m, 200 m und Kugelstoßen (3 kg) in der Altersklasse M90 qualifizieren. Hermann startete mit seinen 92 Jahren auch in allen drei Disziplinen, welche verteilt über drei Wettkampftage stattfanden.

Bei der ersten Disziplin, dem 100 m Lauf, konnte Hermann bereits überzeugen und lief in 22,10 sec. als Zweitplatzierter über die Ziellinie. Am darauffolgenden Tag stand das Kugelstoßen auf dem Wettkampfplan. Hermann stieß die 3 kg schwere Kugel auf sehr gute 6,36 m, was erneut Platz 2 bedeutete. Mit diesem Erfolg im Gepäck absolvierte er am letzten Tag seiner Teilnahme den 200 m Lauf. Hier konnte sich Hermann mit deutlichem Vorsprung vor dem Polen Henryk Wierzchowski und dem Griechen Konstantinos Chatziemmanouil den Europameistertitel in hervorragenden 48,59 sec. sichern. Mit dem EM-Titel und zwei zweiten Plätzen konnte er sehr zufrieden und mit Stolz in die schwäbische Heimat zurückkehren.