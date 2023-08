Hermann Kemmler qualifiziert sich für EM in Italien

In Fischbach fanden die Abendsportfeste der Leichtathletik statt. Hermann Kemmler (M90) und Janne Burkhardt (U20) vertraten hier die TG Bad Waldsee. Die Wetterbedingungen über die hundert Meter waren mit starkem Regen bei 17 Grad nicht optimal, doch konnte sich Hermann Kemmler bei den Senioren in der Altersklasse M90 über die hundert Meter in guten 22,85 Sekunden für die Europameisterschaften in Pescara (Italien) qualifizieren. Auch im Kugelstoßen erreichte er mit 5,97m die Qualifikationsleistung. Janne Burkhardt konnte seine Saisonleistungen mit einem zweiten Platz in 11,80 Sekunden über hundert Meter in der Altersklasse der männlichen U20 bestätigen.

Beim zweiten Abendsportfest, eine Woche später, starteten die beiden Waldseer über die 200 Meter. Dieses Mal konnten sie ihre Läufe bei guten Bedingungen durchführen. Hermann Kemmler meisterte in 49,60 Sekunden die Qualifikation für die EM über 200 Meter und wird somit im September in Italien die TG Bad Waldsee in drei Disziplinen vertreten. Janne Burkhardt konnte sich über die 200 Meter mit Saisonbestleistung in 23,89 Sekunden den Sieg und die Qualifikation für die Baden–Württembergischen Meisterschaften sichern.