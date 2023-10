Herbstzeit ist Marathonzeit

Das Läuferjahr neigt sich dem Ende zu und erfahrungsgemäß finden landauf und landab noch viele interessante Laufveranstaltungen in allen Klassen statt. Auch die Aktiven der Bad Waldseer Laufgruppe beteiligten sich rege an den angebotenen Events.

Für Frank Dargel war der 49. Berlin Marathon das Highligth in 2023. Fast 55.000 Läuferinnen und Läufer aus über 120 Nationen waren am Start. Das Start-Ziel-Gebiet zwischen Brandenburger Tor, Reichstag und Siegessäule liegt im Zentrum der Hauptstadt. Der Höhepunkt am Schluss, die Passage des Brandenburger Tors, liegt kurz vor dem Ziel. Frank Dargel benötigte für die 42,2-Kilometer-Strecke hervorragende 3:48:21 Stunden.

Der Einstein-Marathon in Ulm lockt jedes Jahr bis zu 9000 Menschen in den neun Disziplinen an den Start. Das Ziel erreichten bei strahlendem Sonnenschein beim Ulmer Münster im Halbmarathon, das heißt 21,1 Kilometer; Thomas Degenhardt in 1:33:11 Stunden; Manuel Nonnenmacher in 1:39:45 Stunden; David Nonnenmacher in 2:02:30 Stunden; Luise Nonnenmacher in 2:07:45 Stunden;. Roman Schnez, der einzige Waldseer beim Einstein-Marathon (42,2 Kilometer) beendete diesen in guten 4:12:59 Stunden.

Wolfgang Greshake war der einzige Waldseer Marathoni der unter den 20.000 Läufern in München beim Generali München Marathon an den Start ging. Das Ziel durch das Olympiator von 1972 ins Olympiastadion erreichte er in 4:01:39 Stunden.

Fast 9000 Ausdauersportler aus 50 Nationen beteiligten sich an fünf Disziplinen am Drei-Länder-Marathon in Bregenz. Der Start erfolgte für alle Disziplinen bei strahlendem Sonnenschein auf der Lindauer Insel. Die Marathonstrecke geht immer am Bodensee entlang, durch das Kloster Mehrerau bis nach St. Margrethen in der Schweiz und zurück über den Rheindamm ins Zielstadion in Bregenz. Thorsten Donner beendete seinen ersten Marathon in hervorragenden 3:48:25 Stunden; Auch Christian Diem schaffte seinen ersten Marathon in 4:08:25 Stunden; In der anmeldestärksten Diszilpin, dem Halbmarathon, waren die Waldseer aktiv. Mit Platz eins in der AK 60 und 1:43:08 Stunden schaffte es Heidi Abendschein auf das Stockerl. Frank Dargel finishte die 21,1 Kilometer in 1:38:46 Stunden und Karl Weber in 2:41:25 Stunden; den Viertelmarathon mit 10,9 Kilometern beendete Astrid Popken in 1:14:54 Stunden.

Stefan Schwarz und Kerstin Schwarz beteiligten sich am Bräunlinger Schwarzwaldmarathon. Beim Halbmarathon kam Stefan mit 1:55:03 Stunden ins Ziel. Kerstin folgte mit guten 1:57:14 Stunden.