Herbstkonzert des Musikvereins Pfrungen

Endlich war es soweit nach intensiver Probenarbeit, seit Ende September, konnte der Musikverein Pfrungen sein Herbstkonzert abhalten. Ab 19 Uhr füllte sich das Dorfgemeinschaftshaus in Zußdorf bis auf den letzten Platz, um 20 Uhr nahm unsere Jugendkapelle die Zupfwiesler den Platz auf der Bühne ein. Michael Ehrler leitet seit diesem Jahr die junge Truppe unserer drei Musikkapellen in der Gemeinde Wilhelmsdorf. Michael Ehrler hatte ein tolles Programm zusammengestellt, mit großem Applaus und Zugaben wurden die Jugendlichen von der Bühne verabschiedet. Anschließend nahm der Musikverein Pfrungen seine Platz ein, 60 Musiker/innen fanden ihren Platz so dass Christina Hipp mit dem Konzert beginnen konnte. Geschichten, Legenden und Mythen war die große Überschrift unseres Konzertabends. Christina Hipp begann mit einem Feuerwerk an Musik, Fireworks Fanfare hieß das erste Stück das nur so an Funken sprühte. Ein große Ereignis wurde vom Komponist Mario Bürki in Noten gefasst und von unsere Dirigentin Klangvoll umgesetzt. Pompeji, die letzten drei Tage vor dem Untergang wurden musikalisch beschrieben. Tänzerisch, Dramatisch, Hoffnungsvoll reiten sich Note für Note aneinander. Ein weiterer Höhepunkt im Konzert war das Solo von Daniel Stett mit Klavier und Orchesterbegleitung, The Story ein Solo für Tenorhorn wurde sehr melodisch und grandios vom Solisten vorgetragen. Nach einer Zugabe übernahm Helmut Heydt die Leitung, als Bezirksvorsitzender Schussen übernahm Helmut Heydt die Ehrung zwei verdienter Musiker, Felix Duelli und Fabian Reichle wurden für 20 Jahre geehrt. Zuvor gab es noch für Florian Reichle und Bruno Neumann die D1 Nadeln.

Nach der kurzen Ehrungspause ging es mit einem tollen Marsch als Dankeschön weiter im Programm, Euphoria von Martin Scharnagel war der würdige Rahmen für unsere geehrten Musiker. Wer kennt dieses Musical nicht, Tanz der Vampiere ein Musical für die Sinne, die Gäste beim Konzert wurden von Christina in eine ganz andere Zeit geführt. Leise, Laut, Dramatisch und Gefühlvoll alles war darin enthalten. Dieses Stück beendete das Konzert vom MV Pfrungen, aber die Gäste waren nicht zufrieden und verlangten noch mindestens eine Zugabe. Diese erfüllte unsere Dirigentin gerne und legte noch Queen Greatest Hits sowie zum Schluss noch Ein Leben lang von den Fäaschtbänkler auf. Danke, sagte der Musikverein Pfrungen allen Gästen.