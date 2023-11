Herbstfest im Hospital zum Heiligen Geist in Neutann

Nach langer Corona-Pause war es wieder einmal soweit, das Herbstfest des LC Ravensburg in der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist in Neutann. Lions-Freund Markus Brunnbauer hatte den Nachmittag organisiert. Bei schönstem Wetter wurden wir in Neutann empfangen. Unsere Kuchen wurden mit großer Vorfreude in Empfang genommen. Die Heimleiterin Alexandra Büchler und Club-Präsident Dietmar Bengel begrüßten die Lions und die Heimbewohner sehr herzlich. Beide bezogen sich auf die Tradition des Herbstfestes und die langjährige freundschaftliche Verbindung des LC Ravensburg mit der Stiftung.

Auch der bewährte Musikus Hardy Bergen war wieder von der Partie und lockerte die Stimmung mit deutschen Liedern und Gassenhauern auf. Nach der „Kuchenschlacht“ fand sich unter seiner Begleitung ein Männerchor der Lions zusammen, der die Heimbewohner und ihre Betreuer zum Mitsingen, Mitschunkeln und auch zu einzelnen Tänzchen motivierte. Alle genossen die fröhliche Stimmung. Nach mehreren Polonaisen ging der Nachmittag zu Ende und viele waren erschöpft. Nun freuen wir uns alle auf die gemeinsame Faschingsfeier im kommenden Jahr.