Herbstausflug VdK Ortsverband Weingarten

Bei sonnigem Wetter startete ein vollbesetzter Bus für unseren Herbstausflug am 2. September um 9 Uhr am Festplatz in Weingarten, mit dem Busunternehmen Bühler aus Wilhelmsdorf mit unserem lieben Busfahrer Josef Steinacher — der uns immer fährt.

Kurz vor Bregenz machten wir unsere Vesperpause mit Butterseelen und Butterhörnchen, die die Vorsitzende Karin Maucher wie immer bei der Bäckerei Frick vorher abgeholt hat.

Gestärkt ging die Fahrt weiter bis nach Bregenz. Die Vorsitzende holte zusammen mit der Frauenbeauftragten Rosi Wünsch die Tickets am Hafenbahnhof und verteilte sie an die Mitglieder. Die Rundfahrt war ein Traum, man sah über den Bodensee die verschiedenen Bodeenseestädte.

Nach der einstündigen Rundfahrt ging es Richtung Pfänder. Herr Steinacher holte uns wieder ab und fuhr uns zum Ausgangspunkt, wo man sich anstellen musste für die Auffahrt zum Pfänder. Da wir bereits die Tickets hatten, mussten wir uns nicht anstellen und konnten direkt auf die Gondel warten.

Angekommen auf dem Pfänder machten wir zuerst einen Rundgang über den Pfänder, dann war auch noch Zeit für eine Einkehr. Um 16 Uhr wurden wir schon erwartet in der Bieggers Hopfenstube in Schwarzenbach, die Vorsitzende hatte dort vorher reserviert.

Nach dem guten Essen in der Hopfenstube traten wir die Heimreise an. Pünktlich um 19.30 Uhr waren wir wieder am Festplatz und die Mitglieder bedankten sich bei Karin Maucher für den gut organisierten Ausflug und freuen sich jetzt auf die Weihnachtsfeier mit Tombola und Mittagessen. Auch ein Dankeschön an Herrn Steinacher, der sich freute, dass es uns gefallen hat.