Herbstausflug des Aulendorfer Sängerbunds

Der Sängerbund Aulendorf begab sich bei guten Witterungsbedingungen auf einen Ausflug an den Bodensee. Die Reise begann mit einer entspannten Zugfahrt. Die Vorfreude war spürbar, als die Gruppe schließlich in Friedrichshafen am Bodensee ankam. Dort wartete bereits die Fähre, die sie auf die andere Seite des Sees in die Schweiz bringen sollte. Die Überfahrt war ein besonderes Highlight, da sie eine atemberaubende Aussicht auf den glitzernden See und die umliegende Landschaft bot.

Nachdem die Fähre in Romanshorn anlegte, hatte die Gruppe verschiedene Optionen zur Auswahl, wie sie die Zeit verbringen wollte. Die meisten entschieden sich dafür, erst nach Rohrschach und dann mit der Zahnradbahn nach Heiden zu fahren. Diese Fahrt bot nicht nur eine beeindruckende Aussicht auf die Alpen, sondern auch die Gelegenheit, den Witzeweg zu erkunden und am Henry-Dunant-Denkmal zu verweilen.

Am Abend kehrte die Gruppe nach Aulendorf zurück, wo sie den Tag im Café Reck ausklingen ließ. Der Ausflug bot nicht nur die Möglichkeit, die Kameradschaft im Verein zu stärken, sondern ermöglichte auch, die Schönheit des Bodensees und der schweizerischen Alpen zu erleben.