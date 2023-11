Herbst und Königschießen in der Schützengilde Ravensburg

Das schöne Wochenendwetter lockte auch dieses Jahr wieder viele Mitglieder zum traditionellen Herbst und Königschießen der Schützengilde Ravensburg 1469. Der älteste Verein Ravensburgs ermittelt seit Jahrhunderten den Schützenkönig.

Damit die Chancen für alle gleich sind, wird mit einem älteren Kleinkalibergewehr ohne Hilfsmittel geschossen. Gleichzeitig werden die Herbstmeister in den jeweiligen Disziplinen ermittelt. 1. Ritter wurde Michael Kleiser, 2. Ritter wurde Phillip Wieland; Jugendschützenkönig Melanie-Tianyi BU.

An jenem Sonntagabend wurden bei der Siegerehrung die Schützenkönigskette sowie die Ritterketten verliehen. Diese Ketten werden dann mit Stolz an dem Schützenumzug an der Sebastiansoktav am 21. Januar 2024 getragen.

Als Besonderheit dieses Wettbewerbs erhält der schlechteste Schütze eine rote Laterne: In diesem Jahr ist das Gitta Schwab. Ebenfalls wurden in den einzelnen Abteilungen die Herbstmeister ermittelt: Bogenschießen Meister ‐ Jugend Melanie-Tianyi BU, Compoundbogen Meister Erwin Schäffeler, Luftgewehr aufgelegt Meister Leander Schmatz, Sportpistole Meister Michael Maurer, Großkaliber Pistole Meister Maximilian Nowecki, Großkaliber Revolver Meister Maximilian Nowecki, Unterhebel Repetierer Meister Michael Kleiser, Luftpistole aufgelegt Meister Erwin Schäffeler, Luftpistole Meister Joachim Keppeler.