Hauptversammlung Musikverein Baienfurt

Am Samstag, 9. März 2024 lud der Musikverein Baienfurt seine Mitglieder zur 113. Hauptversammlung ein.

Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Richard Birnbaum, erhoben sich die Anwesenden zur Totenehrung von ihren Sitzplätzen. In seinem Bericht ging Richard Birnbaum auf die Raumnot im Vereinsheim ein. Gespräche hierzu haben mit der Gemeinde schon stattgefunden.

Aktuell hat der Verein insgesamt 557 Mitglieder. Darunter sind 209 aktive Mitglieder.

Hervorragende Noten brachten die Jugendlichen beim Tag der Bläserjugend, bei D2 und D3 Seminaren und Jugend musiziert mit nach Hause. Abschließend dankte er allen Musikern, Helfern, Partnern und passiven Mitgliedern für die Unterstützung.

Der Dirigent Sebastian Bernauer ging in seinem Bericht auf die einzelnen Auftritte des Musikvereins ein. Besondere Highlights waren das Open-Air-Konzert auf dem Marktplatz unter dem Motto „Sagen, Mythen und Legenden“ sowie die Konzertreise in die Partnerstadt Martonvasar mit Platzkonzert auf der Burg in Budapest.

Die Kassiererin Martina Schramm legte die Zahlen für den Kassenbericht 2023 vor. Die Kassenprüfer bescheinigten der Kassiererin eine lückenlose, klar strukturierte und saubere Führung der Kasse. Es ergaben sich keine Beanstandungen.

Nach der Entlastung des kompletten Vorstandes durch Herrn Bürgermeister Binder und die Verlesung des Protokolls konnten die Ehrungen der aktiven und passiven Mitglieder erfolgen.

Die Ehrung der aktiven Mitglieder nahm Helmut Heydt (stellv. Kreisverbandsvorstand) vor. Diese sind wie folgt:

Kurt Frankenhauser (70 Jahre), Klaus Reichle (50 Jahre), Simone Jans (40 Jahre), Sabrina Wohlfeld (20 Jahre), Lorena Lang, Regina Dick, Patrick Keller, Magdalena Metzler, Alina Steinacher, Sarah Trotzki und Jonathan Wekesser (alle 10 Jahre).

Klaus Reichle wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Anschließend standen die Neuwahlen auf dem Programm. Da sich alle Vorstandsmitglieder wieder für ihr Amt aufstellen ließen, wurden diese für weitere 2 Jahre von der Versammlung bestätigt.

Nach einem bebilderten Ausblick über die weiteren Auftritte 2024, bedankte sich Richard Birnbaum vor allem bei der Gemeinde Baienfurt für die gute Zusammenarbeit.

Anschließend wurde in der katholischen Kirche beim Gedenkgottesdienst noch den Verstorbenen des Vereins gedacht.