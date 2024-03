Vorstand Herbert Fürst führte die mit 34 Teilnehmern gut besuchte Hauptversammlung des KK Schützenclub Steinach e.V. über das zurückliegenden Geschäftsjahr 2023 durch. Vor allem berichtete er über die Vorbereitungen zur diesjährig stattfindenden 100 Jahr Feier des Vereins, welche am 7.7.2024 auf dem Vereinsgelände mit Festzelt und Musik stattfinden wird. Zusätzlich durfte er einige Ehrungen vornehmen: So wurde Eduard Auer für 25 Jahre und Ralf Neyer für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein und im Verband geehrt.

Schützenmeister Martin Gieger berichtete über die abgeschlossenen Rundenwettkämpf und über die Ergebnisse der Meisterschaften im letzten Jahr.

Bei den Wahlen gab es keine Überraschungen: Der erste Vorstand Herbert Fürst, Schützenmeister Martin Gieger, Schriftführer Eckart Knof, Jugendleiter Simon Baur, Jugendsprecher Marchel Neyer, erster Beisitzer Peter Härle, sowie die dritten Beisitzer Ulrich Härle und Alexander Müller und die Kassenprüfer Alfred Halder und Werner Fürst wurden wiedergewählt.

Schützenmeister Martin Gieger führte die Siegerehrungen des letztjährigen Königsschießens und der Vereinsmeisterschaft 2024 durch. Schützenkönig wurde Ralf Neyer vor Marchel Neyer und Claudio Söndgen. Die Königskette sicherte sich Lars Knof vor Marcel Neyer und Ralf Neyer. Auch den Pokal mit der Luftpistole gewann Lars Knof vor Nils Knof und Eckart Knof. Den Pokal mit dem Luftgewehr holte sich Marcel Neyer vor Ralf Neyer und Uli Gütler. Mit der Sportpistole konnte sich Nils Knof vor Helmut Holder und Lars Knof durchsetzen. Den Pokal im Großkaliber gewann Lars Knof vor David Gütler und Nils Knof.

Bei der Vereinsmeisterschaft 2024, welche regelbedingt vor der Kreismeisterschaft und somit bereits im letzten Jahr durchgeführt wurde, gab es vor allem in den ‚Pulver-Disziplinen‘ eine rege Teilnahme. Vereinsmeister mit der Sportpistole wurde Lars Knof vor Alexander Müller und Simon Frick. Lars Knof setzte sich auch im Großkaliber vor Eckart Knof und Nils Knof durch. Vereinsmeister mit dem Unterhebelrepetierer wurde Hans Macher vor Simon Frick und Herbert Fürst.

Vereinsmeister in der Luftgewehr Jugendklasse wurde Felix Knof und in der allgemeinen Klasse Claudio Söndgen vor Simon Baur und Marcel Neyer. Vereinsmeister mit der Luftpistole wurde Herbert Fürst vor Peter Härle und Alexander Müller und in der Jugendklasse Felix Knof.