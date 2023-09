In Hauerz wurde und wird dieser Tage viel gebaut: Im nördlichen Bereich des Dorfes wird bei der Ortsdurchfahrt derzeit eine durchgehende Stützwand hergestellt und anschließend die Fahrbahndecke erneuert. Die Arbeiten zur Sanierung des Hangs im Mühlhaldeweg sind laut Stadtverwaltung indes zwischenzeitlich abgeschlossen worden.

Sintflutartige Regenfälle

Am Abend des 7. Juni 2021 suchten sintflutartige Regenfälle die Region heim und sorgten teils für katastrophale Überschwemmungen. In Hauerz rutschte in diesem Zusammenhang der Hang am Mühlhaldeweg an zwei Stellen ab.

Unter anderem wurde ein Haus von einer Schlammlawine voll getroffen. Die sich zu diesem Zeitpunkt dort aufhaltende Frau konnte sich gerade noch rechtzeitig unverletzt aus dem zerstörten Gebäude retten.

Zwei Jahre nach dem Hangrutsch

Fast genau zwei Jahre nach dem verheerenden Hangrutsch starteten im Juni diesen Jahres die Arbeiten zur Sanierung des Hangs. Dafür zuständig sind der Wasserversorgungsverband Obere Schussentalgruppe (OSG) und die Stadt Bad Wurzach als Grundstückseigentümer des Hanggeländes.

Während betroffene Anwohner zwischendurch den schleppenden Fortgang der Hangsanierung kritisierten, verwiesen Stadt und OSG darauf, dass 2021 unverzüglich Sofortmaßnahmen getroffen worden seien.

Umfassende Sanierung

Nachdem es dann in diesem Sommer schlussendlich doch noch an die umfassende Sanierung ging, erklärt Johanne Gaipl von der Stadtverwaltung zum aktuellen Stand: „Die Arbeiten zur Sanierung ,Hangrutsch Hauerz’ sind laut Stadtbauamt abgeschlossen — ausstehend sind Restarbeiten und der Rückbau der Baustraße.“ Der Abschluss der Arbeiten im Gesamten werde für Mitte September erwartet.

Zur langfristigen Sicherung des Hanges vor Durchnässung bei Starkregenereignissen wird entlang der oberen Hangkante eine Entwässerungsrinne mit einem Einlaufbauwerk gebaut. Dort wird das anfallende Oberflächenwasser gefasst und über einen Kanal in den Sendener Bach geleitet.

Gewaltige Herausforderung

Es sei gut, so die zuständigen Personen bei Stadt und OSG, dass man damit nach mehr als zwei Jahren endlich einen Haken an das Thema machen könne. Natürlich seien zwei Jahre eine lange Zeit, die passende und nachhaltige Sanierung sei aber auch eine gewaltige Herausforderung gewesen.

Als Sofortmaßnahmen nach dem Unwetter wurde demnach oberhalb des Hangs ein Damm mit einem Graben errichtet, der bei stärken Regenfällen das abfließende Wasser seitlich ableitet. Zudem habe man einen Teil des Hangs über längere Zeit mit Planen abgedeckt, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.

FFH–Verträglichkeitsvorprüfung

Als Grund für die Dauer bis zur Sanierung werden unter anderem die Herausforderung der Sicherung eines so unwegigen Geländes sowie eine sogenannte FFH–Verträglichkeitsvorprüfung genannt.

Gebaut wird seit rund zwei Wochen auch im nördlichen Bereich der Ortsdurchfahrt. Bauherr hier ist das Regierungspräsidium Tübingen (RP). Das Baufeld erstreckt sich zwischen der Einmündung Pfannenstiel und dem nördlichen Ortsausgang.

Fahrbahndecke wird erneuert

Die bestehenden, einzelnen Stützmauern müssen aufgrund ihrer Schädigungen erneuert werden, teilt das RP mit. Aus diesem Grund wird auf einer Länge von rund 100 Metern eine neue, durchgehende Stützwand hergestellt. Nach der Stützwanderneuerung werde auf einer Länge von rund 300 Metern die Fahrbahndecke der Landesstraße erneuert. Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, seien die Arbeiten voraussichtlich bis Ende November 2023 abgeschlossen.

In diesem Zeitraum ist die Straße im Arbeitsstellenbereich voll gesperrt. Das Gewerbegebiet und die Reithalle bleiben von der Ortsmitte aus jederzeit anfahrbar.