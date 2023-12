Harmonische Jahreshauptversammlung der SG Aulendorf Fußball

Die Begrüßung fand durch den Vorstand Sport Markus Sonntag statt, danach führte Eric Buraty durch die Tagesordnung.

Markus Sonntag trug den Bericht der Vorstandschaft für das vergangene Jahr vor. Dabei konnte die Vorstandschaft auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Zunächst bedankte sich Sonntag bei allen Vorstandskollegen und Vereinsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nach seinem Rückblick über die vielen abgewickelten Projekte (u.a. neue Spielstandanzeige im Stadion, div. Werbeveranstaltungen, Picknick im Park etc.) gab er auch noch einen Ausblick auf die in Planung befindlichen Projekte in nächster Zeit (2025 soll u.a. das ausgefallene Jubiläum 100 Jahre mit einer 105 Jahrfeier nachgeholt werden).

Vom DFB bekam die SG Aulendorf Fußball 1920 eine Auszeichnung, da Sie an der Ausbildung von der Juniorinnen Nationalspielerin Alara Sehitler einen Anteil beigetragen hat. Alara wurde mit der Fritz Walter Medaille in Gold (für die beste deutsche Nachwuchsspielerin des Jahrgangs 2006) ausgezeichnet.

Darüber hinaus konnte Sonntag der Versammlung mitteilen, dass Marcel Maaß als neuer Schiedsrichter Beauftragter tätig sein wird.

Der Vorstand Finanzen Jochen Rauch informierte in seinem Bericht darüber, dass es im vergangenen Jahr schwierig gewesen sei die Einnahmen zu erwirtschaften damit die Ausgaben abgedeckt werden konnten.

Der sportliche Rückblick wurde mit der Frauen SGM AulendorfBuchau begonnen. Nach dem Aufstieg tun sich die Mädels von noch etwas schwer und belegen zur Winterpause den 12. Platz.

Die SGA I, wusste Spielleiter Martin Fürst zu berichten belegte den 3. Platz. In der laufenden Saison steht die SGA I nach auf Platz 4. Die SGA II belegt in der Kreisliga BII Platz 3. Stolz ist die SGA darauf, dass die vielen Eigengewächse aus der Jugend sehr gut in die beiden Mannschaften integriert wurden. Fabian Madlener hat vor einiger Zeit sein 500. Spiel für die SG Aulendorf absolviert und bekam dafür noch ein kleines Geschenk.

Der Vorstand Jugend Christian Ramsperger berichtete, dass derzeit über 200 Kids bei der Spielgemeinschaft zwischen der SGA, dem SC Blönried und dem SV Ebersbach dem Ball nachjagen. Dabei lobte er ausdrücklich die sehr gute Zusammenarbeit der Vereine. Auch im Jugendbereich tut sich einiges und man will die Jugendspieler mehr fordern und fördern.

Danach bedankte sich Sonntag und beendete die Versammlung.