Hanspeter Mürle zum Vorsitzenden des Hochschulrats gewählt

Der Örtliche Hochschulrat der DHBW Ravensburg bietet Partnerunternehmen die Plattform, sich aktiv in die Konzeption und die Gestaltung des dualen Studiums einzubringen. Die neu gewählten Vertreter*innen der Partnerunternehmen in dem Gremium kamen nun zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Dabei wurde Hanspeter Mürle (Ravensburger AG) zum Vorsitzenden gewählt.

Eine wichtige Aufgabe des Örtlichen Hochschulrats ist die Festlegung der standortspezifischen Inhalte der Studien- und Ausbildungspläne. Das Gremium ist zudem eingebunden in Entscheidungen über neue Studienangebote und über die Regelung der Zusammenarbeit zwischen der Studienakademie und den Ausbildungsstätten. Zudem werden in dem Gremium die Rektoren, Prorektoren und Dekane gewählt. Ebenfalls Mitglied in dem Gremium sind verschiedene weitere Vertreter der Hochschule.

Die neu gewählten und bestätigten Firmenvertreter im Örtlichen Hochschulrat: Einstimmig zum Vorsitzenden des Örtlichen Hochschulrats der DHBW Ravensburg wurde Hanspeter Mürle gewählt. Als weitere Firmenvertreter im Hochschulrat vertreten sind: Stefanie Baarsch (Kreissparkasse Ravensburg), Bernhard Bentele (ifm group sercives GmbH), Jana Brielmayer (RAFI GmbH & Co. KG), Katrin Fichtl (ZF Friedrichshafen AG) und Jennifer Weinert (Liebherr Mischtechnik GmbH). Die studentische Vertreterin ist Sonja Benthien.

Verabschiedet aus dem Gremium wurde Markus Kistler (BW Bank), der bis dahin an der Spitze dieses Gremiums stand. Einen besonderen Dank für seine Arbeit und sein großes Engagement für die DHBW Ravensburg sprach ihm Herbert Dreher, Rektor der DHBW Ravensburg, aus.