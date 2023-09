Hans Dorfner Fußballschule beim SV Reute kommt super an

Beim viertägigen Camp der Hans Dorfner Fußballschule in der letzten Ferienwoche nahmen 54 Nachwuchskicker beim SV Reute teil und waren von den vier sympathischen Trainern begeistert — eine Wiederholung im Jahr 2024 ist bereits in Planung.

Unter der Führung von Max Dorfner bereitete der Trainerstab die Campteilnehmer bestens auf die neue Saison von. Die Basics wurden vertieft und neue Fähigkeiten aus den Kindern hervorgekitzelt. Selbst ein Ernährungstag durfte nicht fehlen. Die Trainingstage begannen jeweils um 10 Uhr — unterbrochen lediglich durch die Mittagspause mit leckerem Essen. Hier galt es, sich zu stärken und das Erlebte zu bequatschen. Darüber hinaus fanden tolle Spiele und Rätsel rund um Fußball und Ernährung statt.

Das Trainerteam hatte von Beginn an spielerisch die Herzen der Kindern erobert. Die offene Art, der sehr liebevolle Umgang mit jedem Einzelnen und die Menschlichkeit waren der Schlüssel zum Erfolg. Hatten die Kinder Blasen an den Füßen und auch mal eine kleine Verletzung davon getragen, kümmerten sich die Trainer fürsorglich. Sätze wie „Ich bin schon ewig wach, weil ich endlich wieder zur Fußballschule will“, „beste Trainer ever“ oder „hoffentlich kommt die Fußballschule nächstes Jahr wieder“ zeigen ganz gut, wie toll die Trainer ankamen.

Besonders familiär war auch, dass ein Großteil der Eltern einem kurzentschlossenen Aufruf zu den Finalspielen am letzten Camptag nachkam. Selbst die schon ausgeschiedenen feuerten ununterbrochen die Mannschaften vom Spielfeldrand aus an. Am Donnerstagnachmittag war es dann aber leider soweit: Die Fußballschule ging zu Ende. Gekürt wurden unter anderem die Gewinner, die fairste Mannschaft, Technikmeister und Champ of the Camp. Die Kinder waren zwar schon ziemlich entkräftet, aber bei der Siegerehrung mobilisierten sie nochmals die Reserven. Bei der Verabschiedung wurden die Trainernamen minutenlang in Sprechchören gerufen — ein wirklich schöner und einmaliger Moment.

Der SV Reute bedankt sich an dieser Stelle bei den Trainern Max (Sohn vom ehemaligen Nationalspieler Hans Dorfner), Tobi, Dennis und Pablo. Ebenso geht ein Dankeschön an die Eltern, die Kinder und Trainer in der Mittagspause mit tollem Essen versorgten. Dank geht auch an den Partyservice Stettinger für die Verköstigung und den reibungslosen Ablauf während der Camptage.