Handballer des HCL Vogt starten in die neue Saison

Viel los war in der Sommerpause, denn neben einem viertägigen Handballcamp und einem Ausflugswochenende für alle Jugendmannschaften, stand die Saisonvorbereitung in diesem Jahr ganz im Zeichen der Neuorganisation. Die Nachwuchsabteilung, die in den vergangenen Jahren mit viel Engagement und Herzblut ausgebaut wurde, wird ab der kommenden Spielzeit um die Bambini (Jahrgang 2019/2020) ausgeweitet. Damit spielen in den drei untersten Jahrgangsstufen inzwischen mehr als hundert Kinder von drei bis sieben Jahren Handball in Vogt.

Personell gibt es auch Neuerungen, denn es ist gelungen im Vorstand vakante Stellen nachzubesetzen und das Leitungsteam dadurch schlagkräftiger zu machen, um die immer größeren Heimspieltage mit den angehängten Events auch meistern zu können. Parallel dazu wurde in der „ballfreien“ Zeit eine Kampagne gestartet mit dem Ziel, ein allgemeingültiges Leitbild des Vereins zu erarbeiten. Die derzeit laufende Umfrage über die Stärken, Schwächen und Ziele des Vereins läuft noch bis Mitte Oktober und wird anschließend in kleineren Workshops fortgesetzt, um ein Profil des Vereins herausarbeiten zu können. Ein weiterer Coup ist den Vereinsverantwortlichen mit dem Eingehen einer Vereinspartnerschaft mit dem Handballbundesligist TVB Stuttgart gelungen. Der HCL erhofft sich dadurch weitere Impulse im Bereich der Nachwuchsförderung und wird auf der anderen Seite alles dafür tun, um die Fanbase für den Bundesligisten aus der Landeshauptstadt in Oberschwaben auszubauen.

Für die beiden Mannschaften im Aktivenbereich ist der Saisonauftakt eine erste Standortbestimmung. Beide Teams haben die Vorbereitung jeweils unter neuer sportlicher Leitung absolviert. Da gilt es die neuen Trainingsinhalte und Spielzüge in Automatismen umzuwandeln. Aber mit der gewohnt lautstarken Unterstützung des Vogter Handballanhangs sind beide Teams zuversichtlich, auch in dieser Saison einige Punkte in der heimischen Allgäutor–Halle zu behalten.