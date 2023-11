Handarbeit zum Schutz von Enzian und Küchenschelle

Einen tollen Arbeitseinsatz leisteten einige SchülerInnen der Klasse zwölf und ihr Biologielehrer vom Pestalozzi-Gymnasium in Biberach auf der Golfanlage des Fürstlichen Golfressorts in Bad Waldsee. Dass die Unterstützung zur Entwicklung der Natur teilweise nur durch harte Handarbeit gewährleistet werden kann, um in Biotopen die Entwicklung von wertvollen Zielpflanzenarten zu gewährleisten, lernten die SchülerInnen an einem stürmischen Nachmittag. Dabei müssen Flächen von unerwünschtem Zuwachs durch Schlehen, Faulbaum und Birken sowie der Kanadischen Goldrute befreit werden, um den wenig kampfkräftigen und dabei in Oberschwaben überdies seltenen Pflanzenarten wie Kreuzenzian oder Küchenschelle genügend Raum zu geben. Unter der fachlichen Anleitung des Umweltbeauftragten des FGC Waldsee Martin Elsäßer wurden dabei Steinriegel freigeschnitten, Aufwüchse nach außen transportiert und Birken gestutzt. Der Lohn für die freiwillige Arbeit war, neben dem unbestrittenen Spaßfaktor, ein Beitrag für die Klassenkasse gespendet von Hugo Habisreutinger und eine Essenseinladung im Restaurant zum Hofgut.

