Hammer- und Gewichtswurfmeeting in Baienfurt

Ein kleines Teilnehmerfeld stellte sich am 30. September der Wettkampfherausforderung im Hammer- und Gewichtswurf. Bei sehr guten Wetterbedingungen und bester Laune konnte das sechsköpfige Teilnehmerfeld gute Leistungen erzielen. In der Klasse der Senioren M60 startete Philip Lobinger (LG Welfen) und konnte mit 27,30m im Hammerwurf und 11,03m im Gewichtswurf jeweils knapp den zweiten Platz hinter Gerhard Schatz aus Sigmaringen mit 27,98m im Hammerwurf und 11,12m im Gewichtswurf, belegen. Bei den Seniorinnen W45 startete Karin Hund (LG Welfen/TV Baienfurt) wieder ins Wettkampfgeschehen und erreichte 20,07m im Hammerwurf. Bei den Senioren M40 startete Andreas Hund (LG Welfen/TV Baienfurt) und verzeichnete eine Leistungssteigerung gegenüber dem letzten Jahr in beiden Disziplinen. Somit erreichte er mit 25,81m im Hammerwurf, eine für sich sehr zufriedenstellenden Weite und warf somit nochmal einen Meter weiter wie im Frühjahr. Beim Gewichtswurf stand am Ende eine Weite von 6,82m und damit ist noch Luft nach oben. Außer Konkurrenz startete der zurzeit vereinslose Christoph Busch. Nach langer Wettkampfpause genoss er den Wiedereinstieg in das Wettkampfgeschehen. Er warf den Hammer gleich über 30m und war mit 31,90m Tagesbester. Beim Gewichtswurf kam er auf 10,11m. Die Jüngste im Feld war Lena Blersch aus Dettingen/Donau die mit ihren 11Jahren schon eine sehr gute Hammerwurftechnik zeigte. Sie warf gute 18,50m, wobei noch deutlich mehr drin gewesen wäre, allerdings waren diese Versuche leider ungültig. Zum Abschluss konnten sich alle bei der Siegerehrung mit Kaffee und Kuchen belohnen.

