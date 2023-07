Halbtages–Ausflug als Dankeschön fürs Ehrenamt

Der jährliche Halbtagesausflug der Suppenküche Klosterstüble führte am 19. Juli nach Ulm. Doch auch mit diesem kleinen Event erfuhr der gewohnte Tagesbetrieb keine Einschränkung. Beinahe 50 Personen erfreuten sich an diesem Mittwoch am Tagesmenü aus der Klosterküche: „Königsberger Klopse“, serviert mit Kapernsoße, Risolee–Kartoffeln und Rote Bete.

Erste Station in Ulm galt Seebergers–Genusswelt. In dem im Jahre 1844 gegründeten Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitern wurden frisch gebrühte Kaffeespezialitäten sowie auch regionale Kuchen serviert. Ein Unternehmens–Film zeigte die weltweiten Aktivitäten der Genussfirma auf. Sehr angenehm war hier ein freundlicher Empfang und auch guter Service.

Auch wenn viele Teilnehmer schon das bekannte Fischer–Viertel in Ulm kennen, ist es immer wieder ein attraktives Reiseziel. Gerne verweilt man hier mal eine Stunde. Als Höhepunkt des Ausflugs startete dann die Schifffahrt auf der Donau mit dem „Ulmer Spatz“. Diese einstündige Fahrt wird im Ehrenamt der „Lebenshilfe Donau–Iller“ betrieben. Bei idealem Ausflugswetter war diese Flussfahrt auf der Grenze Baden–Württemberg und Bayern ein besonders Erlebnis.

Im bekannten „Zunfthaus der Schiffleute“ hatte Gertrud Baumann für das Abendmenü im Außenbereich reservieren lassen. So waren die Ausflügler direkt an der großen Veranstaltungsbühne der Stadt Ulm und konnten hier noch eine Stunde lang erfrischenden Chorgesang sowie Akkordeonmusik genießen.

Der Ausflug ist ein Dankeschön an 40 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Suppenküche. Die Verantwortlichen sind froh, nochmals weitere Personen in diesem Helfer–Team zu haben. So konnte Rudi Heilig als Vorsitzender Marianne Stützel, Inge Starp und Werner Aßfalg neu im Team begrüßen.

Das gute Mittagsmenü in der Suppenküche aus der Klosterküche Reute wird ganzjährig Woche für Woche von Montag bis Freitag von 11 Uhr bis 12.45 Uhr serviert. Neben Personen mit Berechtigungsschein, welche fürs Essen nur zwei Euro entrichten, sind auch Normalzahler (Menüpreis sechs Euro) herzlich willkommen. Daneben ist die Suppenküche auch Ansprechpartner für Personen in prekärer finanzieller Situation.