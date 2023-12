Halbmarathon in Bangkok und Marathon im Siebengebirge

Ende Dezember veranstaltet der Marathon Rein-Sieg jährlich einen der vielleicht schönsten Landschaftsmarathons, den Siebengebirgsmarathon. Das jetzt schon zum 23. mal. Die anspruchsvolle Laufstrecke führt durch das landschaftliche, winterliche und wunderschöne Naturschutzgebiet Siebengebirge.

90 % der Laufstrecke werden auf Wald- und weichen Wanderwegen absolviert. Für schnelle Läufe und neue Rekorde ist diese schwierige Strecke nicht geeignet. Und doch kommen immer bis zu 1.000 Aktive in verschiedenen Disziplinen um die familiäre Atmosphäre zu genießen. Günter Leykum nutzte die Gelegenheit um seinen letzten langen Lauf in 2023 zu machen.

Gestartet wird im Gangpferdezentrum in Aegidienberg, ein Stadtteil von Bad Honenef. Der Marathon führt zunächst nördlich zum Lohrberg und zur Löwenburg. Birkig stellt den südlichsten und Wende-Punkt der Strecke dar. Nach fast 41 Kilometern muss noch ein letzter Anstieg am Asberg kurz vor dem Ziel am Bürgerhaus am Aegidiusplatz in Aegidienberg bewältigt werden.

Für die 42,2 Kilometer benötigte Günter 3:51:11 Std. Das reichte für Platz 3 in der AK 55 und den Gesamtplatz 36 von 140 Teilnehmern.

Christian Diem erfüllte sich mit dem Halbmarathon in Bangkok einen lang gehegten Traum. Gleich zu Beginn seines Urlaubs fand das große Laufevent mit vielen unterschiedlichen Läufen in der Hauptstadt Thailands statt. Tausende Läufer/innen wurden von gefühlten 2000 Helfern betreut. Gewöhnungsbedürftig auch der Starttermin, Nachts um 2 Uhr. Wegen der Hitze gab es alle zwei Kilometer Wasser und auch einen kühlenden Spray für die Beine. Die sechsspurigen Strassen waren alle für die Massen an Läufern gesperrt. Das Highligth aber begann schon ca. drei Kilometer vor dem Zieleinlauf. Die Straßenränder erstrahlten von den vielen Lichterketten und kurz vor dem Ziel erwarteten mindestens 100 Cheerleader die Finisher. Christian Diem schaffte trotz der vielen ungewohnten Eindrücke die 21,1 Kilometer in guten 2:13:47 Stunden. Gesamtplatz 258 von 725 Halbmarathonis.