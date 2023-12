Haisterkircher Lichtmomente unterstützen Kinder in Not

Das Kulturprogramm der Haisterkircher Lichtmomente erfreut sich jedes Jahr einer großen Beliebtheit und ist stark nachgefragt. Künstler aus der näheren und weiteren Umgebung treten im Stundentakt in der Pfarrkirche gegen Gotteslohn auf und verbreiten so den Weihnachtsgedanken. In einem Spendenkörbchen wurde dieses Jahr für den gemeinnützigen Verein „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben“ gesammelt. Den Spendenbetrag in Höhe von 760,01 Euro übergab die Organisatorin der Lichtmomente, Bettina Daiber, im Rahmen einer Kulturveranstaltung in Kressbronn an die beiden Vorstandsmitglieder des Vereins, Bernhard Wagner und Barny Bitterwolf. Dankbar nahmen die beiden die großzügige Spende an und werden damit eine mehrköpfige Familie in der Region unterstützen, die durch einen tragischen Unfall in eine prekäre Situation geraten ist. Der Verein „Musik hilft Menschen“ engagiert sich im letzten Jahr verstärkt im Bereich der Kinderhospizarbeit. Bettina Daiber freut sich riesig darüber, mit ihren Haisterkircher Lichtmomenten nicht nur die Besucher der Ausstellung auf den kommenden Advent einzustimmen, sondern darüber hinaus gemeinnützige Arbeit finanziell unterstützen zu können.

