Wer von Bad Wurzach in Richtung Bad Waldsee und Ravensburg oder umgekehrt fahren will, muss derzeit mehr Zeit einplanen. Denn noch bis Ende Oktober ist die Landesstraße 314 zwischen Wurzach (ab Gewerbepark/Ziegelbach) und Kimpfler (Abzweig Haidgau) gesperrt. Die Fahrbahn wird auf einer Länge von 2,6 Kilometern erneuert, das führt zu weiträumigen Umleitungen, die auch Haisterkirch betreffen.

Weil neben Autos auch sehr viele Lastwagen auf den Umleitungsstrecken unterwegs sind, wurden zum Schutz der Anwohner Tempo-30-Lärmschutzschilder aufgestellt. Das missfällt offensichtlich manchen Menschen ‐ einige Schilder wurden beschädigt, woanders hingeworfen und teilweise sogar in Gärten geschmissen.

Schild wird in Privatgarten geworfen

So wurde eines der Verkehrsschilder über eine Thujahecke in den Garten einer Familie in Haisterkirch geworfen. Die Schilder waren im Auftrag der zuständigen Verkehrsbehörde, in dem Fall das Regierungspräsidium Tübingen, aufgestellt worden. Sie sollten während der Straßenbaumaßnahmen und der damit verbundenen Umleitungen in den betroffenen Gemeinden für eine Drosselung des Tempos sorgen und somit zum Lärmschutz beitragen.

Warum sich Menschen an dieser Maßnahme störten, ist bislang unklar und sorgt für ratlosen Frust in Haisterkirch. Da die Schilder schwer sind, dürfte der Wurf über die Thujahecke jedenfalls nicht von einer Person allein gemeistert worden sein, denn um so ein Gestell darüber zu schleudern, braucht es Kraft. „Sie sind sehr schwer und es man muss ganz schön schleppen, um sie zu bewegen“, sagt Ortsvorsteherin Rosa Eisele.

Vier Verkehrszeichen beschädigt und umher geschmissen

Insgesamt vier der Verkehrsschilder sind nach ihren Angaben mutwillig von ihrem Standort entfernt und irgendwo anders hingeworfen worden. Bei einem Schild wurde sogar die Metallstange abgebrochen. „Wir haben es im Bach gefunden“, wie Eisele weiter berichtet. Zusammen mit ihrem Stellvertreter Matthias Covic hat sie es dort herausgezogen.

Ein weiteres Verkehrsschild wurde in der Nähe der Turnhalle gefunden und eines lag unter einem Wohnwagen, das von Covic mühsam dort hervorgeholt wurde, wie Eisele berichtet. „Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum man so etwas macht und zudem für unnötige Kosten sorgt“, empört sich die Ortsvorsteherin. „Das ist sinnloser Vandalismus.“

Sie vermutet, dass für die Sachbeschädigungen Jugendliche verantwortlich sind. Die beauftragte Firma, die auch für die Kontrolle der Schilder zuständig ist, hat sie mittlerweile wieder aufgestellt. Das abgebrochene Schild wurde ersetzt.

Stadt verurteilt Zerstörungsaktionen mit deutlichen Worten

Auch bei der Stadtverwaltung löst der Umgang mit den Verkehrsschildern in Haisterkirch verständnisloses Kopfschütteln aus, wie Pressesprecherin Brigitte Göppel auf SZ-Anfrage bestätigte. Die Taten in der Waldseer Ortschaft reihen sich in eine ganze Serie solcher derzeitigen Sachbeschädigungen ein.

So wurde bekanntlich Anfang der Woche der „Bad Waldsee“-Schriftzug am Stadtsee beschmiert, hinzu kommen nach Angaben der Verwaltung allein in der Innenstadt zahlreiche Schäden und hässliche Kritzeleien an Laternen, Bänken, Bäumchen und Mülleimern in Bad Waldsee.

Anlässlich der unschönen Schmierereien am Schriftzug und der anderen Zerstörungskationen schlägt Oberbürgermeister Matthias Henne deutliche Töne an und wurde in einer städtischen Pressemitteilung mit den Worten zitiert: „Diese sinnlosen Taten von wenigen charakterlosen Personen gehen dem Großteil der Bevölkerung sowas von auf die Nerven. Es wäre sehr schade, wenn wir, wie schon mehrfach im Gemeinderat diskutiert, zur Sicherung von öffentlichem Eigentum eine Videoüberwachung anbringen müssten. Es ist mehr als ärgerlich, dass diese Personen nicht den Respekt und die Wertschätzung für öffentliches Eigentum aufbringen können.“

von Bergatreute nach Bad Wurzach