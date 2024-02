Die Jagdgenossenschaft Haisterkirch hat vor Kurzem ihre Generalversammlung im Gasthof Rose in Hittelkofen abgehalten. Die mehr als 50 anwesenden Mitglieder haben Interessantes erfahren.

Vorstand Erwin Bühler stellte den neuen Pachtvertrag mit der Jagdgesellschaft vor, wie es in der Pressemitteilung heißt. Im Sinne des Waldumbaus zu zukunftsfähigen Baumgesellschaften sei in diesem Vertrag die Douglasie als neue Hauptbaumart zusätzlich zu Fichte, Esche, Bergahorn und Buche aufgenommen worden. Der neue Vertrag sei so gestaltet worden, dass die Pflichten für die Jäger klar dargestellt werden - die Risiken aber tragbar sind. Die Vertragsfläche wurde um das Grundstück des Aussiedlerhofes Zundel in Haisterkirch reduziert.

Für die Rehkitzrettung

Alle Jäger im Jagdrevier Haisterkirch waren laut Pressemitteilung anwesend und hätten die positiven Ausführungen von Bühler bestätigen können. Besonders herauszuheben sei das hohe Engagement der Haisterkircher Jäger für die Rehkitzrettung. Diese befliegen zu mähende Wiesen mit eigenen Drohnen und unterstützen so die Arbeit der Wildtierrettung Bad Waldsee. Landwirte können sich vor der Mahd ihrer Wiesen bei den örtlichen Jägern melden.

Ein großes Projekt war in den Haisterkircher Wäldern die 2023 durchgeführte Waldkalkung. Durch diese Waldkalkung würden die Bäume gesünder wachsen und seien somit auf die Herausforderungen des Klimawandels optimal vorbereitet. Sie könnten sich besser gegen Krankheiten und Schädlinge schützen. Hier sei besonders der Borkenkäfer zu nennen, der gesunde und stabile Bäume weniger stark befalle als angeschlagene und gestresste Bäume.

Gut für das Grundwasser

Auf dem Haisterkircher Rücken werde Trinkwasser für die Wasserversorgung der Region gewonnen. Durch die Kalkung steige der pH-Wert des Bodens. Die durch den sauren Regen in der Vergangenheit versauerten Böden würden neutralisiert. Dies diene auch dem Grundwasserschutz.

Auf den großen Waldflächen der Stadt Bad Waldsee sei schon vor einigen Jahren eine Waldkalkung durchgeführt worden. Die kleinen Privatwälder würden jedoch in der Regel nicht gekalkt, da hier nicht genügend große Flächen vorhanden seien. Die Jagdgenossenschaft Haisterkirch habe es geschafft, ihre Flächen zu bündeln und so ausreichend große Gebiete für die maschinelle Kalkung zu schaffen. Das sei organisatorisch nicht einfach. Haisterkirch stelle die einzige Jagdgenossenschaft in Baden-Württemberg, die dies erfolgreich gemeistert habe.

Wie aus der Pressemeldung zudem hervorgeht, sei bekannt, dass einige Waldwege in Haisterkirch in keinem guten Zustand sind. Diese würden von der ganzen Bevölkerung für Erholung und Sport genutzt. In Haisterkirch gebe es noch eine weitere Nutzung. Die Wege dienen vielen Menschen zum Pilgern zur Kapelle Sankt Sebastian. Die Jagdgenossenschaft appelliert an die Stadt, diese Wege instand zu setzen. Auch wenn bei einigen Wegen die Besitzverhältnisse nicht ganz geklärt seien, liege hier die Verantwortung bei der politischen Gemeinde.