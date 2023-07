Tauschen statt kaufen und wegwerfen: Das war die Idee von Familie Lutz–Krattenmacher aus Hittelkofen für ein „Spielsachen–Tauschhaus“, das seit März auf ihrem Grundstück an der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 7933 steht. Kinder und Erwachsene aus dem Haistergau, aber auch Besucher und Touristen nehmen den stationären Flohmarkt für gut erhaltenes Spielzeug samt Kinderbücher und -puzzles begeistert an. Das in der Region neuartige Projekt fördert nachhaltiges Handeln und damit kann bereits im Kinderzimmer begonnen werden.

„Unsere Kinder gehen inzwischen schon selbständig ins Spielsachen–Tauschhaus, wenn sie in ihrem Kinderzimmer etwas ausmisten möchten und dafür etwas anderes heimbringen dürfen“, berichtet Sonja Deient, die das schmale Holzhäuschen und vor allem sein buntes Innenleben super findet. An diesem Nachmittag hat sie sich mit ihren Kindern samt Schwester und deren Nachwuchs hier eingefunden. Angefangen vom kleinen Spielzeugbagger für den Sohn bis hin zu original verpackter Knete für die Tochter sind prompt alle fündig geworden und treten zufrieden ihren Heimweg an.

Inspiration aus Italien

Und das freut Julia Lutz (34) und ihren Mann Andreas Krattenmacher (44), die auf einer Heimreise vom Urlaub ein solches Tauschhäuschen in Cernobbio am Comer See entdeckten. „Da gab es Bücher zum Tauschen, wie wir das hier in der Region inzwischen auch kennen, aber da standen noch ein paar Spielsachen dabei und das war dann die Initialzündung für uns, so etwas daheim anzubieten, um dem Wegwerftrend entgegenzuwirken“, berichtet der Familienvater. Gesagt, getan nahm der gelernte Schreiner altes Holz samt ausgedienter Türe und Fenster zur Hand und zimmerte kurzerhand sein eigenes Tauschhaus zusammen aus recycelten Baumaterialien.

Bestückt hat es die Familie zum Start mit ausgedientem Spielzeug aus dem Kinderzimmer ihrer Töchter Evelyn (1) und Marleen (3). Die Spielwaren befanden sich in bestem Zustand, waren aber „ausgespielt“ und erhielten deshalb keine Aufmerksamkeit mehr von den beiden. „Wir räumen immer wieder mal gemeinsam aus, packen es in die Regale des Tauschhauses und unsere Kinder können im Gegenzug etwas aussuchen, das sie noch nicht kennen“, erzählt die Mutter der Mädchen.

Das Tauschhaus ist ein Selbstläufer geworden

Inzwischen sei das Projekt zum Selbstläufer geworden. Nach Angaben der Familie kommen täglich mehrere Besucher im Spielzeugladen der etwas anderen Art vorbei und erfreuen sich an diesem Geben und Nehmen. „Eine Frau hat sogar originalverpackte Puzzles gebracht, die sie noch daheim aufbewahrt hatte. Bislang haben wir nur tolle Erfahrungen gemacht, weil ausschließlich gut erhaltene Waren abgegeben werden“, freut sich Krattenmacher, weil eine verlängerte Nutzungsdauer von Spielzeug der Umwelt zugute kommt.

Angenommen werden nur gut erhaltene und funktionierende Spielsachen sowie Kinder– und Jugendbücher, Kinderpuzzles und -spiele. Kuscheltiere dürfen aus hygienischen Gründen ebenso wenig ins Tauschhaus gelegt werden wie zu klein gewordene Kinderbekleidung. „Dafür gibt es die ökumenische Kleiderstube in Bad Waldsee und mehrere Kinderkleiderbörsen“, verweisen die Initiatoren auf weitere Möglichkeiten, Dingen ein zweites Leben einzuhauchen, bevor sie im Restmüll landen.

Die Familie bittet auch darum, kein Spielzeug auf dem Grundstück abzulegen, sollten die Regale überfüllt sein im Holzhaus. „Aber eigentlich funktioniert dieser Kreislauf aus Bringen und Mitnehmen prima und wir sind einfach nur glücklich darüber, wie gut unser Projekt angenommen wird“, zieht Familie Lutz–Krattenmacher eine positive Bilanz ihres „Spielsachen–Tauschhauses“.

Das Spielsachen-Tauschhaus ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet und befindet sich an der Osterhoferstraße 19 in Hittelkofen.