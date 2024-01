Sebastiansfest in Haisterkirch

Die Katholische Kirchengemeinde St. Johannes Baptist in Haisterkirch feiert am Samstag, 20. Januar, das traditionelle Sebastiansfest. Das sei ein Festtag für die ganze Region, über die Kirchengemeinde hinaus. Pilgerinnen und Pilger aus der Seelsorgeeinheit, aus dem Haistergau und ganz Oberschwaben kämen, um in der Kapelle im Wald den Heiligen Sebastian zu verehren.

Da der Sebastianstag auf einen Samstag fällt, werde der Festgottesdienst in diesem Jahr um 9 Uhr in der Pfarrkirche als Familiengottesdienst gefeiert. Die anschließende Prozession mit Stationen, Liedern und Gebeten geht zur Wallfahrtskapelle St. Sebastian auf dem Grabener Höhenrücken mit 750 Metern. Damit sich die Gläubigen auch stärken können, werden in der Gemeindehalle Haisterkirch ein Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen angeboten.