Inspiriert durch das Leitthema des Landfrauenverbandes Württemberg-Hohenzollern „Gemeinschaft leben“ hat sich ein neues Talkrunden Format der Landfrauengruppe Mittelurbach-Haisterkirch gegründet. Vergangen Freitag war es soweit und zum ersten TiK (Treffen im Klosterhof Haisterkirch) kamen 35 Frauen in die Räume des alten Klosterbaus in Haisterkirch. Moderator war Barny Bitterwolf. Er verstand es wieder unterhaltsam diesen Talk zu leiten. Geladen waren drei starke Frauen, die sich nicht wegducken, wenn es heißt Verantwortung zu übernehmen und sich im Ehrenamt zu engagieren.

Mit Charme berichtete Bitterwolf, dass er die erste Landfrau in der damals neugegründeten Ortsgruppe war, weil er dies unterstützen wollte. Bis heute ist er dieser Gruppe eng verbunden. Christa Fuchs, Bettina Daiber und Martina Wachter waren eingeladen, um über ihr Wirken zu berichten.

Große Verdienste

Christa Fuchs ist unter anderem Vizepräsidentin der Landfrauen (LF) Württemberg-Hohenzollern und Kreisrätin in Ravensburg. Die bescheidene Frau wurde bereits mit dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg bedacht. Zudem hat sie einen großen Milchviehbetrieb in Eglofs. Geplant hatte sie diese Ehrenämter nie –„irgendwie bin ich da immer dazu gekommen“, führte sie aus.

Bettina Daiber kommt aus Hittelkofen, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder und ein Pflegekind. Auch ihr Werdegang ist bemerkenswert. Aus dem medizinischen Bereich kommend, eröffnete sie eine Kochschule in Hittelkofen, die leider aufgrund von Corona schließen musste. Doch das ließ sie nicht verzweifeln, sie machte sich mit 58 Jahren nochmal auf und drückte die Schulbank, um die Ausbildung der Hauswirtschaftsmeisterin zu absolvieren. Ihr großes Steckenpferd sind seit Jahren die Lichtmomente in Haisterkirch, die sie ehrenamtlich organisiert.

Beginnen, wo andere aufhören

Als dritte im Bunde gesellte sich Martina Wachter dazu. Mutter einer neunjährigen Tochter und erfolgreiche Unternehmerin der PINI Ranch in Hittisweiler, und engagierte Trainerin beim Sportverein Haisterkirch. Dort hat sie nach der Krabbelgruppe das Mutter-Kind Turnen übernommen, da es sonst nicht mehr weitergeführt hätte werden können. Auch sie war niemals jemand, die sich wegduckte, wenn Engagement gefragt war.

Im Gespräch mit Bitterwolf berichteten die drei von ihren Ehrenämtern und was sie daraus für sich ziehen. Ganz ohne funktionierendes Netzwerk lässt sich das aber alles nicht stemmen. Hierzu ist es wichtig, dass man mit den Menschen redet, wie sie alle einstimmig berichten. Auf die Frage Bitterwolfs, was für Höhepunkte sie in ihrem Leben hatten, sagte Daiber, dass ihr die Aufnahmen mit dem SWR zu den Lichtmomenten immer in Erinnerung bleiben werden. Für Martina Wachter ist es die größte Erfüllung, die strahlenden Gesichter der Kinder zu sehen, wenn sie in den Montagssport kommen oder bei ihr auf der Ranch die Natur und Tiere genießen.

Das Lebensmotto in Kürze

Zum Schluss durften die Drei noch ihr Lebensmotto verkünden. Fuchs: „Werte vorleben ist wichtig und ein werteorientiertes Leben weitergeben.“ Daiber: „Es ist nichts so schlecht, dass es für irgendetwas gut ist.“ Wachter: „Geht nicht, gibt’s nicht, irgendwie geht’s immer.“ Und weil ohne Musik und Gesang alles nichts ist, wurde zum Schluss nochmal das Landfrauen-Lied von Bitterwolf gesungen. Im kommenden Jahr gibt es dann wieder einen TiK in Haisterkirch.