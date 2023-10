Neue Veranstaltungsreihe der Landfrauen

Unter dem Motto „Gemeinschaft leben“ starten die Landfrauen der Ortsgruppe Mittelurbach-Haisterkirch ein neues Talkrunden-Format im Klosterhof Haisterkirch. Gemäß des Leitthemas des Landfrauenverbandes Württemberg-Hohenzollern für die Jahre 2023 bis 2025 sind beim ersten Treff im Klosterhof Frauen eingeladen, die sich ehrenamtlich engagieren und mit ihren Aktivitäten den Ländlichen Raum stärken. Am Freitag, 3. November, schildern laut Pressemitteilung ab 19.30 Uhr Christa Fuchs, Bettina Daiber und Martina Wachter im Gespräch mit Moderator Barny Bitterwolf ihren Weg ins Ehrenamt, berichten von Erfolgen und Schattenseiten. Woher nehmen sie die Motivation, die Kraft, Zeit und Energie, um sich in die dörfliche Gemeinschaft einzubringen? Schwerpunkte in den sehr persönlichen Interviews werden Themen rund um die Kommunalpolitik, den Erhalt der Demokratie, Ernährung, Musik und Sport sein. Bitterwolf plant auch, das Publikum zu Wort kommen zu lassen. Eingeladen sind alle Bürger, die sich für die Belange der heimatlichen Region interessieren, offen für Anregungen und neugierig auf frische Impulse sind.