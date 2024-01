Mahnfeuer auf dem Haisterkircher Rücken

In Haisterkirch hat sich in der Protestwoche der Bauern eine große Anzahl Bürger auf einem Acker am Haidgauer Berg versammelt. Bauern demonstrierten am Donnerstagabend zusammen mit Handwerkern und Speditionen gegen die aktuellen Pläne der Bundesregierung.

100 Traktoren und Lastwagen

Mit einem großen Mahnfeuer und fast 100 Traktoren und Lastwagen mit blinkenden Warnleuchten bot sich ein beeindruckendes Bild auf dem Haisterkircher Rücken.

Viele Menschen waren zu der Protestaktion der Bauern gekommen. (Foto: Markus Schmid )

Die Bauern hatten das Treffen gut organisiert. Ordner regelten den Verkehr und der Versammlungsplatz war gut vom Sammelplatz der Schlepper getrennt, so dass auch hier ein friedlicher Protest stattfand. Da viele Bauern Mitglied der freiwilligen Feuerwehren von Haisterkirch und Haidgau sind, war auch der Brandschutz gesichert.

Unterstützung vom Landtagsabgeordneten

Von Handwerksbetrieben aus der Region wurde Essen und trinken spendiert und selbstgemachtes Zopfbrot und Nußschnecken wurde kostenlos an die vielen Demonstranten verteilt. Heißer Punsch hielt die Mitglieder der Versammlung von innen warm. Landtagsabgeordneter Raimund Haser (CDU) unterstützte durch seine Anwesenheit die Aktion. Nach dem täglichen Melken kamen weitere milchviehhaltende Landwirte dazu und verstärkten die Menge.