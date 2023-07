Gelungener Galaabend beim SVH–Vereinsjubiläum

Die derzeitige Hitzewelle hielt Mitglieder und Gäste nicht davon ab, in großer Zahl zu den Veranstaltungen des SV Haisterkirch am vergangenen Wochenende (14./15./16.) nach Haisterkirch zu kommen. Der 75. Geburtstag des SV Haisterkirch wurde gebührend gefeiert mit einem sportlichen Programm am Samstag und Sonntag und mit einem allseits gelobten Galaabend am Freitag.

Zu den Gästen zählten nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch die Verwaltungsspitze der Stadt Bad Waldsee mit Oberbürgermeister Matthias Henne und Bürgermeisterin Monika Ludy, die Vorstandsvorsitzenden der Sportgemeinde Bad Waldsee Markus Fürst und Heiko Stein und der TG Bad Waldsee mit Christoph Rauhut gehörten zu Gästen. Sie alle konnten sich ein Bild machen von einem bestens funktionierenden Verein, der mit knapp 800 Mitgliedern zu den größten der Stadt zählt und ein breites Spektrum im Breitensport, Fußball und Tennis anbietet.

Mit Barny Bitterwolf als Moderator war die Jubiläumsfeier ein Heimspiel der besonderen Klasse. Bitterwolf bezog das Publikum mit ein bei Frage– und Antwortspielen, bei Reaktionstests und Interviews, unter anderen mit den Referenten des Abends, angefangen beim Oberbürgermeister Henne, bei der Ortsvorsteherin Rosa Eisele, beim Repräsentanten des Sportkreises Ravensburg Roland Fitz, der im Auftrag des Sportkreispräsidenten Karlheinz Beck zahlreiche Ehrungen vornahm.

Auch jetzige Vereinsfunktionäre des SV Haisterkirch wurden einbezogen, wie auch die früheren Vorsitzenden Anton Gasser, Erwin Fink und Erwin Kübler und so wurde ein umfassendes, durchaus unterhaltsames Gesamtbild des Vereins dargestellt. Besonders viel Beifall gab es für ein Ensemble der Musikkapelle Haisterkirch unter Leitung von Dirigent Klaus Wachter. Die Band hatte mit dem blasmusikalischen Part für Hörgenuss gesorgt. Großen Applaus verdienten sich für ihren Jubelgesang die Gruppe „Mutter und Kind“ und für ihre Tanzvorführungen die Schülergruppe von Eva Wassner.

Das Geschenk der Stadt Bad Waldsee war sehr sinnig ausgewählt worden. Oberbürgermeister Henne übergab dem SVH–Vorsitzenden Roland Braig, der seit 23 Jahren an der Vereinsspitze steht, einen jungen Apfelbaum, an dessen Zweigen Gartenhandschuhe und eine Gießkanne hingen. Wörtlich fügte der Oberbürgermeister an: „Die Stadt kann die Rahmenbedingungen und das Handwerkzeug liefern — symbolisiert durch die Gießkanne und die Gartenhandschuhe — gepflegt, gedüngt, und bestäubt wird ein solcher Baum aber von den vielen Vereinsmitgliedern.“ Es soll ein großer, starker Baum werden, der dann auch viele sportliche Früchte tragen möge und unter dessen Blätterdach weiterhin eine starke Gemeinschaft und Geselligkeit gelebt werden kann. Roland Braig nahm das wörtlich und spendete dem Bäumchen gleich mal Wasser aus der Gießkanne.