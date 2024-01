Große Freude ist beim Haisterkircher Ortschaftsrat beim Blick in den städtischen Haushalt 2024 ausgebrochen. „Wir sind sehr gut bedacht worden“, sagten Ortsvorsteherin Rosa Eisele und Ortschaftsverwaltungsleiterin Claudia Altvater in der Sitzung am Mittwoch. Und so gab es sogar Applaus für die Stadtspitze. Diese Investitionen stehen in Haisterkirch in diesem Jahr an.

Draußen standen zwei Traktoren der Bauernproteste, drinnen machten es sich Ortschaftsräte sowie Oberbürgermeister Matthias Henne und Bürgermeisterin Monika Ludy auf ganz neuen Stühlen und an neuen Tischen bequem. „Das ist eine Premiere“, freute sich Eisele über das neue Mobiliar und Ludy ergänzt:

Die Rechnung haben wir heute bezahlt. Monika Ludy

Lachen erfüllte den Raum. In dieser heiteren Stimmung dankte Altvater für die anstehenden städtischen Investitionen in Haisterkirch.

Dafür wird das Geld ausgegeben

Geld fließt in die Teeküche der Ortschaftsverwaltung, weitere Büromöbel werden angeschafft und auch in der Gemeindehalle wird es neue Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie es in der Buchhaltung heißt, geben. Für die Anschaffungen in der Ortschaftsverwaltung sind 8000 Euro eingeplant, in der Halle 10.000 Euro, für die Grundschule 3000 Euro, für den Kindergarten rund 13.000 Euro.

Der Baubetriebshof in Haisterkirch wird in kommenden drei Jahren mit 87.500 Euro bedacht und in die Turnhalle werden 8000 Euro investiert. Den mit Abstand größten Posten macht allerdings der Breitbandausbau aus - hier liegt das Investitionsvolumen für die Jahre 2022 bis 2025 bei rund 2,8 Millionen Euro - der Großteil wird bekanntlich von Bund und Land übernommen. Dabei geht es um die „Weißen Flecken“, also Bereiche, die unter einer Bandbreite von 30 Mbit/s liegen.

Ein wichtiger Appell der Bürgermeisterin

Ortsvorsteherin Eisele machte zudem deutlich, dass man am Gehweg Osterhofen-Hittelkofen dran ist, „da läuft viel im Hintergrund“. Auf Nachfrage von Ortschaftsrat Markus Bohner kam Bürgermeisterin Monika Ludy auf das Problem des Grunderwerbs zu sprechen. „Es wäre schön, wenn die Besitzer ihr Grundstücke - zu angemessenen Konditionen - für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen.“

In der Sitzung ging es auch noch um weitere Verkehrsthemen. Der Fußgängerüberweg an der L 300 sei nicht realisierbar, besser sehe es an der Straße in Hittelkofen aus, so Eisele. Und natürlich wurde auch die Osterhofer Kapelle angesprochen. Der stellvertretende Ortsvorsteher Matthias Covic lobte die aktuelle Stadtspitze: „Seit dem Wechsel ist es ein Miteinander - auch bei der Kapelle.“ Wie Ludy erläuterte, will die Stadt noch in diesem Jahr mit der Sanierung beginnen, „wir warten aber noch auf den Bundesbescheid“.

Interessante Themen wurden angeschnitten

Im Laufe der Sitzung sprachen die Ortschaftsräte zudem den fehlenden Blitzer am Ortseingang Bad Waldsee an (Ludy: „Wir gehen davon aus, dass er im ersten Halbjahr kommt“), die hohe Kreisumlage (Josef Zell: „Könnte sich Bad Waldsee auch dem Landkreis Biberach anschließen?“) sowie den öffentlichen Nahverkehr (Heinrich Henne: „Wie wäre es mit einem Gratis-City-Bus?“). Heinrich Henne kam zudem auf die Auslastung des Kindergartens zu sprechen und fragte, ob es stimmt, dass Waldseer Kinder in Haisterkirch in den Kindergarten gehen und Haisterkircher Kinder dort nicht mehr untergebracht werden könnten. Ludy verwies auf das neue digitale Anmeldeverfahren, von einer Warteliste wusste sie nichts.

Die Haushaltsberatung hat übrigens letztmals so in dieser personellen Zusammensetzung stattgefunden. Ein Grund: Rosa Eisele wird sich im Sommer nicht mehr als Ortsvorsteherin zur Wiederwahl stellen. Einstimmig nickte das Gremium das Zahlenwerk ab.