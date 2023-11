Der Trend zum Populismus ist eine ernste Sache, sind doch die Protagonisten mit all ihren schlichten Parolen eine Gefahr für die Demokratie. Ästhetisch betrachtet ist die Entwicklung ebenfalls haarsträubend. Zumindest haben sich jene, die es an die Macht geschafft haben, auch in Sachen Frisur vom Mainstream verabschiedet.

Der Übervater der Querkämmer ist selbstverständlich kein Geringerer als Donald Trump, dessen blonde Föhnwelle unerreicht bleibt. Erinnert sei auch an den von der Bildfläche verschwundenen Boris Johnson. Dessen Frisur - Typ „Explodierter Handfeger“ - spukt wahrscheinlich dem einen oder anderen Friseurinnungsmeister in schlaflosen Nächten noch immer durch den Kopf. Ganz anders sieht es beim niederländischen Wahltriumphator Geert Wilders aus. Zwar ist er Chef der Partij voor de Vrijheid, seinen Haaren gewährt er jedoch kein bisschen Freiheit. Wahrscheinlich könnte nicht einmal ein über ihn hinwegbrausender Tornado der Betonfrisur etwas anhaben. Den Vogel schießt aber der Newcomer aus Argentinien ab: Der rechte Anarchokapitalist Javier Milei trägt seinen 70er-Jahre-Wildwuchs ausgerechnet links gescheitelt.

Interessant ist nun der Blick auf die Köpfe des hiesigen AfD-Spitzenpersonals: Alice Weidel? Bestenfalls mal ein Dutt. Björn Höcke? Traditionsbewusster Seitenscheitel. Tino Chrupalla? Gar keine Frisur. So wird das nichts mit der Machtübernahme. (jos)