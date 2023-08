Gymnasium Aulendorf — Ausflug ins Humpis

Kurz vor Schuljahresende durfte die Klasse sieben des Gymnasiums Aulendorf noch das Ravensburger Humpis–Quartier besuchen und an einer kurzweiligen Führung auf den Spuren früherer Bewohner teilnehmen. Mit 13 heiraten? In einem Schandfass durch die übel riechende Stadt laufen? Auf lange und gefährliche Handelsreisen gehen? Nach all den interessant–gruseligen Informationen über frühere Zeiten waren viele Schülerinnen und Schüler froh, hier und heute zu leben. Foto: Gymnasium Aulendorf

