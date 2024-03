Gym. St. Konrad erhält Besuch aus Kanada

Acht kanadische Gastschülerinnen und -schüler sind am vergangenen Freitag am Flughafen in München gelandet und wurden nur kurze Zeit später am Gymnasium St. Konrad von ihren Austauschpartnern in Empfang genommen. Nachdem die deutschen Schüler bereits im September für knapp sechs Wochen in Kanada verbracht haben, ist es nun Zeit für den Gegenbesuch. Die Gäste, die allesamt Deutsch am River East Collegiate in Winnipeg lernen, freuen sich schon auf ihre Zeit in Ravensburg. Hier können sie in den Alltag einer deutschen Gastfamilie eintauchen und mehr über das Leben in Oberschwaben erfahren!

