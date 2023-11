Guten Start an unserer Schule!

Obwohl das Schuljahr 23/24 bereits seit mehreren Wochen in vollem Gange ist, konnte die Schule am Schlosspark nach einer dreijährigen coronabedingten Pause endlich wieder alle Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie ehemalige Schülerinnen und Schüler mit dem traditionellen Starterfest begrüßen. Die Verantwortung für die erfolgreiche Durchführung der Veranstaltung lag in den Händen der Elternbeiräte und des Sekretariats der Schule. Umso erfreulicher war es, dass der Nachmittag, dank der engagierten Unterstützung der Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie der Schülerinnen und Schüler ein voller Erfolg wurde.

Die Veranstaltung wurde von Tine Maucher dem Chor der fünften Klassen eröffnet, die mit den Liedern „Komm und sing mit uns“, „Wellerman“, „Für Dich“ von den Fäaschtbänklern für einen stimmungsvollen Beginn sorgten. Ein besonderer Höhepunkt war hierbei das gemeinsame Spielen aller MusiklehrerInnen, 70 talentierten Sängerinnen und Sängern, zwei Schülern als Gesangs-Solisten und einem Bläser-Ensemble der Klasse sechs.

Die Schule am Schlosspark feierte auch den Erhalt der Siegel „Gesunde Schule“ in Silber sowie des Siegels „Entwicklungsnetzwerk digitaler Transformationen“, welches die Schule bereits zum zweiten Mal erhalten konnte.

Weiter ging es mit der Bläserklasse sechs unter der Leitung von Steffen Ocker, die mit vier Stücken für beste Unterhaltung sorgte. Den krönenden Abschluss bildete ein mitreißendes Trommel-Ensemble der Klasse 7c unter der Leitung von Ingrid Ziegler.

Wir möchten uns bei allen Teilnehmern für diesen wunderbaren und unterhaltsamen Nachmittag bedanken und hoffen auf eine Wiederholung im kommenden Jahr.