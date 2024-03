Gute Gemeinschaft auf dem Weg zur Harmonie

Vergangenen Sonntag fand die jährliche Hauptversammlung des Musikverein Molpertshaus im Adlersaal in Molpersthaus statt. Nachdem die Musikerinnen und Musiker wie gewohnt den Gottesdienst musikalisch begleiten durften, begann die Sitzung mit einem Marsch und dem Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder. Vorstand Dominik Lander begrüßte die anwesenden Mitglieder und gab das Wort zügig an die verschiedenen AmtsinhaberInnen ab. Andrea Haußmann (Vorstand Verwaltung) gab einen Einblick in Arbeitseinsätze, Ausflüge und musikalische Highlights des vergangenen Jahres. Dirigentin Natalie Kiekopf lobte die Gemeinschaft im Verein. Wichtig ist ihr, dass die Musikerinnen und Musiker beim gemeinsamen Musizieren aufeinander hören, damit am Ende Harmonie entstehen kann. Claudia Holand (Vorstand Finanzen) gab einen Überblick der finanziellen Lage des Vereins und Leonie Lerch (Jugendleitung) berichtete von der Jugendausbildung und den Aktivitäten des JBO Wo Wa Be. Holand und Lerch verabschiedeten sich an dieser Stelle aus ihren Ämtern - sie ließen sich nicht zur Wiederwahl aufstellen. Nach der Entlastung des Vorstandes wurden folgende Posten (neu) besetzt und einstimmig gewählt: Vorstand Organisation Dominik Lander wurde in seinem Amt für weitere zwei Jahre bestätigt. Neuer Vorstand für Finanzen ist Marco Haußmann, Jugendleitung und ihre Vertretungen Lina Kolodziej, Antonette Schmid und Julia Schuhmacher, Aktive Beisitzer Anna Kolb, Heiko Thoma und Katrin Heiß.

Im Anschluss übernahm Kreisverbandsvorsitzender des Blasmusikkreisverband Ravensburg e.V. Rudolf Hämmerle in gewohnt humorvoller Manier die diesjährigen Ehrungen: 30 Jahre Elena Wild; 20 Jahre Jennifer Weierberger, Florian Detzel, Christoph Kraft.

Der Musikverein blickt nun auf ein weiteres spannendes und aktives Jahr. Bereits nächsten Samstag, 16.März, findet in der Turn-und Festhalle in Haidgau das Jahreskonzert gemeinsam mit dem JBO WoWaBe statt.