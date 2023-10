Grundschule Aulendorf im Lesefieber

Die Grundschule Aulendorf nutzte den Fredericktag ‐ das landesweite Lese-Literaturfest ‐ in diesem Jahr für zwei besondere Lesehighlights.

Am 20. Oktober erwarteten die Viertklässler der Grundschule Aulendorf mit Spannung den Autor Klaus Schuker in ihrem Klassenzimmer. Es waren außergewöhnliche und vor allem spannende „Deutschstunden“ für die Schüler. Klaus Schuker verstand es mit seiner besonnenen und vor allem packenden, ruhigen Art die Schüler in seinen Bann zu ziehen. Er entlockte den Schülern ihre Ängste vor dem Fach Deutsch, aber auch die Freude daran. Er selbst verblüffte die Kinder mit seinem Werdegang als Polizeibeamter, der nach einigen Jahren sein Hobby ‐ das Schreiben ‐ zum Beruf machte.

Die Auszüge seiner Kinderkrimis „Paul, Tabea und die brennende Hütte“ und „Paul, Tabea und das blaue Messer“ verfolgten die Kinder voller Spannung. Mucksmäuschenstill war es, als er geschickt spannende Szenen aus seinen Kinderbüchern vorlas und die Fantasie der Kinder weckte. Ein sich anschließendes Quiz bewies, wie genau die Kinder ihm zuhörten. Der erfahrene Kinder- und Erwachsenenautor, der in Bad Waldsee lebt, zeigte sich auch bei der Fragerunde der Kinder sehr offen. „Wie lange brauchen Sie für ein Buch?“ war nur eine von zahlreichen Fragen, die er geduldig am Ende beantwortete. Die Autogrammstunde am Schluss rundete den Vormittag gelungen ab. Gut vorstellbar, dass er so manch neuen Lesefan für sich gewinnen konnte.