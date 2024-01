Grünkraut

Verdächtige Wahrnehmung sorgt für Polizeieinsatz

Grünkraut / Lesedauer: 1 min

Mehrere Polizeistreifen sind laut Polizeibericht am Mittwoch kurz nach 19 Uhr in die Schlierer Straße in Gullen ausgerückt. Über Notruf hatte ein Passant mitgeteilt, dass er eine Person mit einer vermeintlichen Schusswaffe beim Betreten eines Gebäudes beobachtet habe.