TSV Grünkraut rutscht ins untere Mittelfeld ab

Die Fußballerinnen des TSV Grünkraut sind nach der Sommerpause mit neuer Motivation in die Regionenliga gestartet. Im ersten Spiel gegen den starken Gegner SV Reinstetten holte sich Grünkraut nach einer kämpferisch wie spielerisch tollen Leistung mit einem 1:0 den ersten Sieg. Auch das nächste Spiel gegen die SGM Aulendorf/Bad Buchau gewannen die Grünkrauterinnen deutlich mit 4:1. Mit diesem Schwung sollten auch die nächsten Spiele bestritten werden. Allerdings standen im TSV Tettnang II, SV Immenried und SV Deuchelried drei sehr schwierige Gegner an. In allen drei Spielen musste Grünkraut Niederlagen hinnehmen, wobei alle Spiele knapp ausgingen.

Im Bezirkspokal läuft es rund

Mit etwas Glück hätten sie laut Mitteilung das eine oder andere Spiel auch für sich entscheiden können. Am kommenden Sonntag geht es für den TSV Grünkraut gegen den SV Bergatreute und da sollen endlich wieder Punkte mitgenommen werden. Im Bezirkspokal hingegen verbuchten die Grünkrauterinnen zwei Siege und stehen somit im Viertelfinale, das am 1. November ebenfalls gegen den SV Bergatreute bestritten werden muss.