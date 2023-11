Spatenstich für mehr Glasfaserkabel in der Gemeinde Grünkraut

Mit einem symbolischen Spatenstich hat die Gemeinde Grünkraut am 23. November den nächsten Schritt ins digitale Zeitalter gemacht. In den kommenden Monaten werden in der Gemeinde Grünkraut insgesamt über 120 Kilometer Glasfaserkabel in die Erde gebracht, drei PoP Standorte und zehn Netzverteiler neu errichtet. Mit diesem Breitbandausbau werden insgesamt 248 Hausanschlüsse erstellt, welche Übertragungsraten von 1000 Mbit/s und mehr ermöglichen.

Die Projektkosten belaufen sich auf rund 5,2 Millionen Euro, wobei diese bis zu 50 Prozent vom Bund und 40 Prozent vom Land Baden-Württemberg gefördert werden. Der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich demnach auf rund 520.000 Euro. Der Bund unterstützt das Projekt mit rund 2,6 Millionen Euro und das Land mit rund 2,1 Millionen Euro.