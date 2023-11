Rettungswagen hat auf der Fahrt zum Einsatz bei Grünkraut einen Unfall

Ein Rettungswagen ist am Dienstag kurz nach 18 Uhr während einer Einsatzfahrt auf der B 32 mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.

Wie die Polizei berichtet, war der Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn von Ravensburg in Richtung Kofeld unterwegs. Auf Höhe Rößlerhalde bog die 20-jährige Fahrerin mit mäßiger Geschwindigkeit nach links auf einen Gemeindeverbindungsweg Richtung Atzenweiler ab. Dabei kollidierte der Rettungswagen mit dem entgegenkommenden Auto eines 38-Jährigen. Alle drei Insassen des Autos wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch die 20-Jährige und ihre beiden Mitfahrer wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht.

B 32 lange gesperrt

Der Sachschaden am Rettungswagen wird auf rund 30.000 Euro, der am Auto auf etwa 40.000 Euro beziffert. Der Abschleppdienst kümmerte sich um beide Fahrzeuge. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme zwischen der Abzweigung Rößlerhalde und der Abzweigung Kofeld bis gegen 20.30 Uhr voll gesperrt.

Erst vergangenen Samstag war ein Fahrzeug der Amtzeller Feuerwehr auf dem Weg zu einem Einsatz in einen Unfall verwickelt worden. Das Einsatzfahrzeug war mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Brand nach Untermatzen unterwegs. Auf der Ravensburger Straße in Amtzell missachtete ein 21-Jähriger Autofahrer an der Einmündung zur Bundesstraße das blaue Blinklicht und die Sirenengeräusche, es kam zum Zusammenstoß.