Reinhard Bufler in der Rathausgalerie Grünkraut - Strukturen und Farben werden zur Musik für die Augen

In das neue Jahr startet die Rathausgalerie Grünkraut mit großer Kunst: Reinhard Bufler zeigt mit 58 Arbeiten einen Ausschnitt aus seinem fast 40-jährigen künstlerischen Tun. Der in Grünkraut wohnende Künstler beschäftigt sich mit der bildnerischen Darstellung in variablen Ausdrucksformen: Malerei, Radierung, Holzschnitt und Linolschnitt.

Dabei ist Bufler nicht dem Realismus verpflichtet. Seine Arbeiten verfolgen keinen naturalistischen Ansatz. Die ausdrucksintensiven Werke sind vielmehr ein mit technischer Perfektion umgesetztes Echo des eigenen Erlebens. Dieses Erleben bildet ein unbegrenztes Reservoir für das Abenteuer der Wahrnehmung und ihrer Umsetzung in die Bildsprache. Das Bild als Kaleidoskop an Strukturen, an Rhythmen und an Perspektiven. Die Werke Buflers wirken zart, aber gleichsam auch unerhört vital, die Oberflächen der Blätter erscheinen warm und die gestische Linie schichtet Räumlichkeiten übereinander, so wie sich Erinnerungen und Eindrücke im Subjekt übereinanderlegen.Linien, Strukturen und Farben werden zur Musik für die Augen.

Kunsthistorikerin Atessa Sonntag wird bei der Vernissage am Freitag, 26. Januar, um 19 Uhr in die Ausstellung einführen.