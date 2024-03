Neues Halbjahresprogramm beim Kulturforum Grünkraut

Die neue Führungsriege des Kulturforum Grünkraut hat ihr Halbjahresprogramm für 2024 vorgestellt. Es ist gespickt mit Theater, Tanz und Literatur.

Los geht es am Freitag, 15. März, mit der Lesung der Reichenauer Autorin Monika Küble. Sie stellt im Pfarrstadel ihren neuen historischen Roman „Das Geheimnis des Klosterplans“ vor. Musikalisch unterstützt wird sie dabei von Alan Julseth auf der keltischen Harfe. Bereits einen Tag später (Samstag, 16. März) macht das Gekko-Tanztheater Station in Grünkraut und gibt das Stück „Das kleine Ich bin ich“ für Kinder ab drei Jahren zum Besten.

Mit einem musikalisch-satirischen Kabarett vom Feinsten geht es dann am Samstag, 6. April, weiter. Wieder einmal gastiert „Pflegestufe Null“ in Grünkraut. Ihr Programm „Die Quadratur des Greises 2.0“ ist gespickt mit abwechslungsreicher Musik und satirischen Texten, kräftig gewürzt und seniorengerecht serviert. Amüsant wird es auch am Samstag, 13. April, wenn Loopermen im Pfarrstadel Schule machen. In ihrem neuen Programm zwingen die zwei Lehrer ihr Publikum zum Wandertag durchs Bildungstal. Unterwegs sein werden auch Grünkrauts Schulkinder, nämlich bei einer abendlichen Märchenwanderung am 19. April, die das Kulturforum zusammen mit dem Büchereiteam veranstaltet.

Die Impro-Comedy Gruppe Utobia aus Friedrichshafen stattet den Grünkrautern am Samstag, 27. April, einen Besuch ab. Zu ihrem Programm verrät sie nicht viel, denn jede Aufführung soll eine Überraschung fürs Publikum sein. Alt bekannt sind dagegen die zwei letzten Veranstaltungen im ersten Halbjahr: Tanz in den Mai mit der Coverrock-Band Hottube am Dienstag, 30. April, und der erste Teil der Reihe „Zugehört - es wird gelesen!“ am Montag, 6. Mai, vor dem Pfarrstadel. Noch zwei weitere Male werden Grünkrauter Bürger ihre Lieblingsbücher vorstellen: nämlich am 10. Juni sowie am 8. Juli.