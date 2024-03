Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 18 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf der B 32 bei Kofeld zu. Das teilt die Polizei mit. Der Zweiradfahrer wollte auf dem Streckenabschnitt überholen und übersah hierbei offensichtlich, dass eine Skoda-Fahrerin im Kreuzungsbereich zum Linksabbiegen angesetzt hatte. Der 18-Jährige prallte in der Folge in die Fahrzeugseite des Pkw und wurde mit seinem Motorrad nach links auf eine Wiese abgewiesen. Ein Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 3000 Euro beziffert.