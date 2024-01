Grünkraut

Grünkraut in Narrenhand

Grünkraut / Lesedauer: 1 min

Trotz Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, waren sehr viele Zuschauer an der Umzugsstrecke, um sich von den Maskenträgern und Musikgruppen unterhalten zu lassen. (Foto: Simon Barg )

Am vergangenen Wochenende war Grünkraut komplett in der Hand des Narrenvereins. Am Samstagmittag begann das närrische Treiben mit dem Kinderball in der Festhalle.