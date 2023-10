Der Feuerwehreinsatz in Loch in der Gemeinde Grünkraut am Sonntag war kein Einsatz wie jeder andere. „So ein Brandereignis ist doch relativ selten“, sagt Grünkrauts Feuerwehrkommandant Alexander Albrecht am Montag nach dem Brand, bei dem auch sieben Tiere verendet sind. Zu Spitzenzeiten seien insgesamt 110 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, um den Flammen auf dem landwirtschaftlichen Anwesen Herr zu werden. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ berichtet der Kommandant von den Schwierigkeiten des Einsatzes.

Um 2.30 Uhr sei die Freiwillige Feuerwehr Grünkraut mit ihren 50 aktiven Mitgliedern alarmiert worden, nachdem die Eigentümer des Hofes den Brand gemeldet hatten. „40 Kameraden waren dann vor Ort, und wir sind mit vier Fahrzeugen ausgerückt“, berichtet Albrecht. Schon bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte zeigte sich den Feuerwehrleuten ein verheerendes Bild, das Kommandant Albrecht so beschreibt:

Der Brand wurde erst relativ spät entdeckt. Als wir den Einsatzort erreicht haben, stand das Lager in Vollbrand und Teile des Daches waren bereits eingestürzt. Kommandant Albrecht

Wehren aus der ganzen Umgebung alarmiert

Dass sie den Brand nicht allein löschen können, war zu diesem Zeitpunkt schon klar. Deswegen habe man bereits um 2.40 Uhr zunächst die Feuerwehr in Bodnegg nachalarmiert. Doch die Feuerwehr in Bodnegg sollte nicht die einzige sein: Der Schlauchwagen kam aus Ravensburg, weil die Wasserversorgung vor Ort sich problematisch gestaltet hatte, die Drehleiter kam aus Tettnang zur Unterstützung, der Atemschutzgerätewagen rückte aus Weingarten an und der Abrufbehälter Saug der Feuerwehr Ravensburg war auch im Einsatz. Wegen der komplizierten Lage richtete man zusätzlich einen Führungsstab ein. Das Deutsche Rote Kreuz baute ein Verpflegungszelt für die Einsatzkräfte auf.

Betroffen von dem Brand waren zwei Gebäude. Einerseits die Lagerhalle, die mit Heu und Stroh gefüllt war, und andererseits der Stall, in dem Milchvieh und Rinder untergebracht waren. Das Feuer startete in der Lagerhalle und fraß sich in Richtung Stall vor. „Wir mussten schauen, dass wir die Tiere befreien. Der Landwirt hat das Milchvieh bereits rausgelassen, doch es befanden sich noch Jungrinder im Gebäude“, so Albrecht. Feuerwehrleute seien unter Atemschutz ins Gebäude gegangen, um die restlichen Tiere zu befreien. Die Hitzeentwicklung sei zu stark gewesen, dass der Landwirt die Tiere hätte allein retten können.

Sieben Tiere statt neun

57 Tiere haben es geschafft, für sieben Tiere kam die Hilfe jedoch zu spät. Sie verendeten in dem brennenden Gebäude. „Wir haben die Tiere unter Trümmerteilen gefunden. Mit großer Wahrscheinlichkeit waren sie schon tot“, berichtet der Kommandant. Anfangs war man noch von neun toten Tieren ausgegangen. Doch später habe man zwei weitere Tiere gefunden, die sich offenbar im Freien versteckt hatten. Weil man sie nicht fand, war man zunächst von ihrem Tod ausgegangen. Gegen 19.30 Uhr am Sonntagabend war der Einsatz dann nach rund 17 Stunden beendet. Eine Schwierigkeit des Einsatzes sei die mit Heu und Stroh gefüllte Lagerhalle gewesen, die ausgeräumt werden musste. Dennoch muss die Feuerwehr die Brandstelle regelmäßig kontrollieren. Dies geschah auch noch am Montag.

Das Löschwasser bezogen die Feuerwehrleute über zwei Anschlüsse aus dem öffentlichen Löschwassernetz. Zusätzlich pumpten sie Wasser aus einem benachbarten Löschwasserteich ab, weil die Wassermengen nicht ausreichten. Da sich das landwirtschaftliche Anwesen am Rande eines Wasserschutzgebietes befindet, musste die Feuerwehr das Löschwasser jedoch wieder auffangen, damit es nicht in das Wasserschutzgebiet gelangte, so Alexander Albrecht.

Großbrände selten, aber regelmäßig

Weder Einsatzkräfte noch Personen sind bei dem Großbrand verletzt worden. Die Brandursache ist nicht bekannt. „Dazu dauern die Ermittlungen noch an“, sagt Polizeisprecherin Daniela Baier auf Nachfrage am Montag. Da es sich um einen großen Brand handelte, könnte die Ermittlung zur Brandursache etwas länger dauern. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 200.000 Euro.

Glücklicherweise sind Großbrände wie dieser selten, kommen jedoch auch regelmäßig vor. In der Gemeinde Grünkraut hatte es zuletzt im Mai 2019 einen Großbrand in Ottershofen gegeben. Damals wurde ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen vorsätzlich in Brand gesetzt. Im Herbst 2015 brannte im Bodnegger Ortsteil Felben ein Stall. 15 Rinder verendeten in den Flammen. Für Aufsehen gesorgt hatte im September 2020 ein Großbrand eines Stalls in Baindt, bei dem 70 Rinder und Kälber ums Leben kamen.