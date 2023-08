E–Scooter nicht versichert

Über den Rat der Polizei einfach hinweggesetzt hat sich eine 21–Jährige am Mittwoch kurz nach 18 Uhr. Sie muss laut Polizeibericht nun mit einer Strafanzeige rechnen. Die Beamten hatten die Frau mit ihrem E–Scooter mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen vor Fahrtantritt darauf hingewiesen, dass sie mit dem Gefährt nicht am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen darf. Wenig später sahen die Polizisten die 21–Jährige auf ihrem Roller fahrend in der Buchenstraße und stoppten sie. Eine Untersagung der Weiterfahrt und eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz waren die Folgen.