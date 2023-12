Der 89-jährige Anton Bottlinger wird Ehrenbürger von Grünkraut

Bürgermeister Holger Lehr, Gemeinderat, Freunde und Familie haben im stilvollen Grünkrauter Pfarrstadel für eine würdige Feier zu Ehren des 89-jährigen Anton Bottlinger gesorgt. Er wurde zum Ehrenbürger der Gemeinde Grünkraut ernannt. Das gab es vor ihm erst zwei Mal. Er, der 75 Jahre ehrenamtlich vorbildlich in vielen Bereichen der Gemeinde engagiert war, hatte um einen kleinen feierlichen Rahmen gebeten. Dieser Wunsch wurde ihm - zunächst mal - erfüllt.

Umrahmt von Musikstücken eines Bläserquartetts sprachen neben Holger Lehr nur Yvonne Veit, die Vorsitzende des Musikvereins Grünkraut und Alexander Albrecht, der Feuerwehr-Kommandant, Grußworte. Beiden Vereinen hat Bottlinger über viele Jahrzehnte in leitender Funktion vorgestanden. Nach 72 Jahren hatte er sich von seinem Engagement im Musikverein verabschiedet, bläst aber heute noch ins Horn im Kreisseniorenorchester.

Nach vielen Jahrzehnten als Kommandant der Feuerwehr Grünkraut wurde er 1995 mit dem Deutschen Ehrenkreuz in Silber verabschiedet, blieb aber auch diesem Verein weiter treu. Er wurde Leiter der Altersabteilung und ist bis heute deren Ehrenkommandant. Auch im Schützenverein und als langjähriger Chef der Hallengemeinschaft Grünkraut war der vierfache Vater aktiv.

Er setzte sich für die Jugendarbeit ein

Alles, was er anpackte, führte er mit Disziplin und Pflichtbewusstsein zum Erfolg. Im Musikverein forcierte er unter anderem die Jugendarbeit und vergrößerte die Mitgliederzahl. Bei der Feuerwehr legte er die Basis für erfolgreiches Wirken bis auf den heutigen Tag. 1989 wurde er dort mit 97 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt, ein Traumergebnis aus der Sicht heutiger Verantwortlicher in Politik und Gesellschaft.

Nie wollte der gelernte Maurer, der neben seinem Beruf zusammen mit seiner Frau Maria auch die elterliche Landwirtschaft weiter betrieb, im Vordergrund stehen.

Mittendrin fühlte er sich am wohlsten, so drückte es Holger Lehr in seiner Würdigung aus.

Und immer wollte er Zeit haben für Gespräche, für soziales Miteinander, für Feste, Ausflüge und Geselligkeit.

Immer in die gleiche Richtung geblickt

Dass ihm dabei seine Frau Maria stets zur Seite stand mit Verständnis und auch aktiver Unterstützung, spürte man auch an diesem Abend, an dem die Beiden unaufdringlich erkennen ließen, dass sie stets in ein und dieselbe Richtung blick(t)en.

So dankte der agile Geehrte in seiner launigen Ansprache neben den Gemeindevertretern und Vereinskameraden vor allem auch seiner Frau, die im Namen des Gemeinderates einen bunten Blumenstrauß überreicht bekam. „Es ist leichter, ein Held zu sein, als ein Ehrenmann!“, diesen Spruch des Italieners Luigi Pirandello hatte Lehr dem Abend als Motto vorangestellt. Was damit gemeint war, verstand auch ein Fremder gegen Ende des Abends: Ein Held ist man nur kurz, ein Ehrenmann ist man für immer. Und Dode, so Bottlingers Kosename, war oft ein Held, vor allem aber ist und bleibt er ein Ehrenmann.

Und dann gibt es doch noch eine Überraschung

Nach einem letzten Ständchen des Bläserquartetts überreichte Holger Lehr dem hochgeschätzten Vorzeigebürger die Ehrenbürgerurkunde und nicht nur das: Die Gemeinde Grünkraut schenkte dem Ehepaar ein hübsches Grillbänkle. Nein, kein Ruhebänkle, das hätte nicht so recht zum noch immer aktiven Leben des fast 90-Jährigen gepasst.

Dass am Ende doch noch der versprochene kleine feierliche Rahmen gesprengt wurde, lag auf Auftritt des gesamten 50-köpfigen Musikvereins und der kompletten Feuerwehrmannschaft. Sie ließen es sich nicht nehmen, ihrem ehemaligen „Chef“ die Ehre zu erweisen, mit musikalischen Ständchen oder einfach mit ihrem beeindruckenden Erscheinungsbild.