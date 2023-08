Auto landet auf Dach — Fahrer leicht verletzt

(sz) Ein 44 Jahre alter Nissan–Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 1.30 Uhr auf der B 32 leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der 44–Jährige etwa auf Höhe Rößlerhalde in Fahrtrichtung Ravensburg alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Dort wurde sein Nissan von der Leitplanke abgewiesen, weshalb der Wagen nach rechts von der Straße abkam und auf dem Dach liegen blieb. Ein Rettungswagen brachte den 44–Jährigen in ein Krankenhaus. Um den Nissan, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, kümmerte sich der Abschleppdienst.