Nach dem Stallbrand in Grünkraut am 15. Oktober gibt es im Ort das Gerücht, dass bei dem Feuer Asbest freigesetzt wurde und sich diese gesundheitsschädlichen Fasern mit Rauch und Asche verbreitet haben. Fest steht, dass an dem Gebäude Eternitplatten verbaut waren, aus denen unter Umständen Asbest entweichen kann. Ob dies aber tatsächlich geschehen ist, lässt sich offenbar schwer nachprüfen.

Wie Grünkrauts Bürgermeister Holger Lehr auf SZ-Anfrage mitteilt, war an dem betreffenden Gebäude wohl Asbest verbaut. In welchem Maße es in den Brandrauch gelangte, habe man aber nicht feststellen können.

Asche und auch Rauchgase gefährlich

Die Feuerwehr sei in der Brandnacht mehrmals in der Umgebung des Brandes unterwegs gewesen und habe an mehreren Stellen auf Rauchbelastung und Asche kontrolliert, so Lehr. Dabei sei ein leichter Brandgeruch festgestellt worden. Aschepartikel seien erst bei Tagesanbruch von Bürgern gemeldet worden. Da es aber regnete, habe man diese nicht weiter untersuchen können, so schildert es Lehr.

Der Feuerwehrkommandant habe am Tag nach dem Brand die Gärtnerei Fleischer und andere Anwohner informiert. Das sei jedoch keine allgemeine Information an die Bevölkerung gewesen, vielmehr sei es eine Information an die direkten Anlieger gewesen, die üblicherweise bei Bränden auch gegeben werde, sagt Kommandant Alexander Albrecht auf Nachfrage.

Rauchgase und Asche sind nie gesund ‐ vor allem, wenn Verbundstoffe brennen, so Albrecht.

Das würde man üblicherweise auch dann tun, wenn beispielsweise ein Auto brennt.

Eigentümer in der Pflicht

Auf Nachfrage der SZ beim Landratsamt Ravensburg sagt Sprecherin Selina Nußbaumer, dass eine Überprüfung hinsichtlich einer möglichen Asbest-Belastung vonseiten des Amtes in einem solchen Fall nicht vorgesehen sei. Der Eigentümer des Gebäudes sei aber verpflichtet, die Brandabfälle fachgerecht zu entsorgen.

Auch für die Feuerwehr sei es nicht möglich, bei einem solchen Brand einen eventuellen Asbest-Austritt zu überprüfen, sagt Kreisbrandmeister Oliver Surbeck. Um Asbest nachzuweisen, sei ein komplexer Prozess in einem Labor notwendig. Da Feuerwehrleute bei Einsätzen immer wieder gesundheitsschädlichen Stoffen ausgesetzt seien, sei bei ihnen nachweislich das Krebsrisiko erhöht, so Surbeck.

Brandursache ist weiterhin unklar

Anwohner berichten auch, dass Teile einer Solaranlage auf dem Dach des Stalles durch den Brand in die Gegend geschleudert wurden. Hierzu sagt Bürgermeister Holger Lehr: „Es wurden tatsächlich Teile der Solaranlage gefunden. Diese wurden durch die Thermik des Brandes in die Luft gehoben und weggetragen.“

Was die Ursache für den Brand gewesen ist, ist unklar. Weder der Gutachter noch die Ermittler hätten eine konkrete Brandursache feststellen können, teilt die Polizei mit. Hinweise auf Brandstiftung würden ebenfalls keine vorliegen. Bei dem Brand waren sieben Rinder ums Leben gekommen, da Gebäudeteile eingestürzt sind. Die meisten Tiere konnten jedoch von Landwirt und Feuerwehrleuten gerettet werden.