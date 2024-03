85-Jährige entsorgt Müll in Waldstück

Illegal in einem Waldstück entsorgter Müll hat für eine 85-Jährige eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige an die Bußgeldstelle zur Folge. Das teilt die Polizei mit. Ein Zeuge hatte am Montagmittag in einem Waldstück mehrere Mülltüten mit diversen Abfällen entdeckt und in diesen persönliche Daten der Frau gefunden. Beamte des Polizeireviers Ravensburg konfrontierten die 85-Jährige daraufhin mit dem Vorwurf. Sie muss nun mit einem Bußgeld rechnen.